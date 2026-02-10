La storia di Antonio ad Affari Tuoi: “Orgoglioso di fare il bidello, così mi sono ripreso la mia terra”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 10 febbraio, il centro della scena non è stato occupato solo dai pacchi blu e rossi, ma dal racconto di vita di Antonio, concorrente della Calabria, accompagnato dalla moglie Rossella. Quella di Antonio non è una storia di grandi capitali, ma di un riscatto legato all'amore per le sue radici e alla dignità del lavoro. Collaboratore scolastico di professione, il pacchista ha commosso Stefano De Martino raccontando come la sua occupazione sia stata la chiave per realizzare il sogno più grande: tornare a vivere nella sua amata regione.

La storia di Antonio ad Affari Tuoi: il sogno del ritorno in Calabria

L'introduzione di Antonio è stata un omaggio a chi, come lui, ha dovuto lasciare la propria terra per cercare stabilità altrove. Durante la partita, dialogando con De Martino, il concorrente ha ripercorso i momenti del sacrificio, quando la Calabria sembrava un miraggio lontano. "Faccio il collaboratore scolastico, mestiere che faccio da poco tempo, ma mi ha permesso di tornare nella mia amata Regione, che sono fiero e orgoglioso di rappresentare stasera", ha esordito. Il punto di svolta della sua vita è coinciso proprio con la stabilizzazione lavorativa che gli ha permesso di rientrare al Sud: "Sono stato per anni in giro per l'Italia, a Livigno, a Brescia e poi sono ritornato a casa mia. L'ho sempre voluto". Parole che hanno trasformato il bancone di Rai 1 in una finestra sull'Italia dei lavoratori pendolari e di chi, dopo anni fuori, riesce finalmente a riabbracciare i propri luoghi.

Il finale di partita di Antonio che accetta l'offerta

Nonostante il carico emotivo della sua storia, Antonio ha dimostrato di essere un giocatore lucido e coraggioso. La partita è iniziata sotto i migliori auspici, con una serie di tiri fortunati che hanno eliminato diversi pacchi blu. Al suo fianco, la moglie Rossella l'ha aiutato a prendere le decisioni più difficili, come quella di cambiare il suo pacco. Al tiro finale è arrivato con il pacco ballerina da un lato e con 100mila euro dall'altro. Il Dottore gli ha offerto 35mila euro e alla fine ha accettato: "Ho sempre avuto coraggio nella vita e mi sono sempre tuffato, ma a volte avere coraggio è anche fermarsi". Ma lui aveva proprio i 100mila euro.