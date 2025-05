video suggerito

Alessandro Gassman sul figlio Leo: “Dice che mi sto rinco***onendo. Ha cantato Bella Ciao senza chiacchiere” Alessandro Gassmann è stato ospite dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa in onda domenica 18 maggio. A Fabio Fazio, l’attore ha parlato di suo figlio Leo e della sua esibizione con Bella Ciao al concerto del 1 maggio. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica 18 maggio è andata in onda l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio sul Nove. Tra gli ospiti della serata anche Alessandro Gassman. Nel corso dell'intervista, l'attore ha parlato di suo figlio e ha commentato la sua scelta di aprire il concertone del primo maggio cantando Bella Ciao.

Alessandro Gassman: "Mio figlio Leo mi ricorda il mio rinco***onimento"

Alessandro Gassman ha rivelato che, nonostante la sua grande memoria, ha difficoltà a ricordare i nomi delle persone. Un "problema" che si accentua quando è circondato da persone più giovani. Scherzando ha aggiunto: "Ad esempio mio figlio. Lui mi ricorda quella venatura di piccolo rinco***onimento" che già mi attanaglia". Fabio Fazio si è complimentato con lui del suo primogenito: "Leo è stato bravissimo al Primo Maggio. Ha cantato Bella Ciao, è stato bravo". Un intervento che è stato accolto con un sonoro applauso da parte del pubblico. Alessandro Gassman si è trovato d'accordo con il conduttore: "È stato bravo, l'ha cantata dritta senza tante chiacchiere. L'ha cantata bene". Dopo la sua esibizione con la canzone simbolo della lotta partigiana per la libertà e la liberazione dal fascismo, Leo Gassmann aveva lanciato un messaggio alla piazza di San Giovanni: "Ottant'anni fa anni fa uomini e donne coraggiose ci hanno permesso di vivere in un'Italia libera ed erano uomini e donne come voi. Non lo dimentichiamo, buon 1 maggio e buon concerto".

Alessandro Gassman sul figlio Leo: "Si impegna e ha successo"

Ospite di Domenica In a dicembre scorso, Alessandro Gassmann aveva rivelato a Mara Venier di essere fiero di suo figlio Leo: "Si comporta molto bene. Si impegna e ha successo. Fa il mestiere che ama che è quello del cantante ma è anche un attore". Il 26enne, infatti, aveva debuttato come protagonista nel film su Franco Califano. "Ha avuto molto successo lì. Quando mi ha chiamato per dirmi del provino io gli ho chiesto ‘Ma tu non fai il cantante?' Perché hai fatto il provino? – rivelava Alessandro Gassmann parlando della sua interpretazione – Gli ho detto che se l'avessero preso non avrebbe dovuto accettare. Gli ho spiegato ‘Ti chiami Gassmann e Calfiano è amatissimo, se sbagli una cosa sei finito, non ti fanno più entrare al cinema'. Lui ha insistito e ha fatto bene. È stato molto bravo".