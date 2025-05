La scaletta del Concerto del 1 maggio 2025 in diretta tv: dove vederlo, gli orari e l’ordine dei cantanti a Roma

Anche quest’anno alla conduzione del Concertone del Primo Maggio ci saranno Noemi ed Ermal Meta. Confermata anche la presenza di Big Mama, che quest’anno avrà un ruolo più centrale, così come quella di Vincenzo Schettini, professore e volto noto per la sua popolarità sui social, grazie all’account La Fisica che ci piace, da due stagioni in onda anche con il suo La Fisica dell’Amore, in onda per due edizioni in seconda serata su Rai2. Il cast di conduttori è confermato per il secondo anno consecutivo.

Nella storia del Concertone, giunto alla sua trentaseiesima edizione, è Ambra Angiolini a detenere il maggior numero di edizioni consecutive condotte, dal 2018 al 2023. Un record condiviso con Piero Chiambretti, anche lui a sei edizioni in due tranche separate, prima dal 1995 al 1997, poi dal 1999 al 2001. Segue Vincenzo Mollica, con quattro edizioni dal 1991 al 1994 e poi Claudio Biso, che di edizioni ne ha condotte tre consecutivamente, dal 2004 al 2006. Camila Raznovich l’ha presentato per due volte, ma non consecutive, prima nel 2015 in solitaria e poi nel 2017 con Clementino.