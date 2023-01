Al GF Vip è Dana contro tutti: “Siete dei morti di fame” L’arrivo di Dana Saber nella casa ha spaccato il gruppo. In pochi giorni ha litigato con Wilma e anche Edoardo Donnamaria, che dice di lei: “Ha dei cambia di umore incontrollabili, talvolta è ingestibile”.

L'ingresso di Dana Saber al Grande Fratello Vip è di quelli che hanno alterato le normali dinamiche della casa. Con il suo approccio provocatorio e divisivo, l'inquilina sta letteralmente spaccando in due il gruppo e negli ultimi giorni ci sono stati motivi di frizione con diversi concorrenti nella casa. "Mi sento un po' lasciata sola – ha confessato ad Alfonso Signorini durante la puntata del 9 gennaio – Non da tutti, ci tengo a precisare che alcune persone sono state sempre vicino a me, parlo di Antonella, Attilio, Sara, Nikita, Daniele, Davide".

Quindi sono andati in onda i filmati dei pesanti scontri con Edoardo Donnamaria, che ha più volte affrontato Dana in relazione ai suoi comportamenti e ai tentativi di metterlo in cattiva luce agli occhi di Antonella Fiordelisi. Tra i due sono volate parole grosse, con Donnamaria che è arrivato a dirle: "Fai schifo, sei una persona ridicola".

Lo scontro tra Dana ed Edoardo

Nel corso della settimana Dana ha avuto un altro scontro con il gruppo a causa di un piatto di pasta mangiato che in realtà era destinato a Tavassi: "Siete dei morti di fame", è arrivata a dire lei. Quindi è iniziato il dibattito in studio, con un acceso confronto tra Dana e Oriana, visto che le due hanno litigato ferocemente durante una delle ultime notti, con il risultato di Dana che ha buttato i vestiti di Oriana fuori dall'armadio. Signorini ha chiesto proprio a Donnamaria un'opinione: "Dana a me fa anche ridere, ha dei cambia di umore incontrollabili, talvolta è ingestibile".

La lite con Wilma

Non è tutto, perché nella settimana ad accendere le polemiche in casa è stato un'altra vicenda che ha fatto letteralmente infuriare Wilma. Nello specifico Dana, invitata proprio da Wilma e Daniele a dormire in casa nel posto lasciato libero da Antonino Spinalbese, al momento assente, si è trasferita nella stanza e si è spogliata proprio davanti a Daniele. Cosa che lui il giorno dopo ha raccontato a Wilma, generando una reazione furiosa di quest'ultima.

Signorini ha convocato Wilma e Dana per un confronto. "Daniele può fare quello che vuole – ha detto la prima – è un mio amico e può fidanzarsi con chi vuole. Ho perso la brocca con Dana perché io sono una donna all'antica e se qualcuno mi invita a dormire a casa sua, vado col pigiama, vestita". Quindi ha aggiunto: "Io ho detto ‘non possiamo lasciare che questa ragazza dorma in piscina', aggiungendo che mi faceva tenerezza, che una cosa del genere non sarebbe dovuta accadere. Quando io mi incavolo dico di tutto, sapete come sono fatta".

Ha quindi risposto Dana: "So che Wilma quel giorno si è avvicinata a me e mi ha detto delle cose bruttissime. Perché innanzitutto non ero nuda, ma avevo un maglione troppo pesante da tenere addosso. Io sono arrivata a letto mentre Daniele dormiva già, ho approfittato a chiedere una maglietta quando gli altri sono entrati in stanza e ci hanno svegliati. Ho messo una tshirt perché mi sono resa conto che non stavo dormendo da sola. In generale da sola dormo nuda nella parte superiore, non credo sia un reato". Ed ha aggiunto: "Ancora non ho capito per quale motivo tu mi abbia detto certe cose. Quelle brutte parole non si dicono […] In questa casa ho paura di fare qualsiasi cosa, non capisco mai cosa possa succedere quando faccio qualcosa. Non ho paura solo di Wilma, ma di buona parte delle persone qui dentro".