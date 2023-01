“Non sto bene, voglio andare via”, perché Dana Saber vuole lasciare la casa del GF Vip “Voglio andare via, non sto bene”, Dana Saber urla e piange disperata al Grande Fratello Vip. La modella marocchina vuole abbandonare il reality. In questi giorni è finita al centro di diversi discussioni, l’ultima per essersi tolta maglia e reggiseno a letto con Daniele Dal Moro.

A cura di Elisabetta Murina

Dana Saber è sempre più al centro di discussioni nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi scontrata con Giaele De Donà ed Eodardo Donnamaria, la modella marocchina sta facendo discutere perché nella notte appena trascorsa si è presentata nel letto di Daniele Dal Moro senza maglia e reggiseno. Gesto che non è di certo passato inosservato agli occhi degli altri inquilini, specie a quelli di Wilma Goich.

Dana Saber senza maglia nel letto di Daniele Dal Moro

Dopo la discussione con Giaele, Dana aveva fatto le valigie e si era detta disposta a dormire in piscina pur di non stare più accanto alla ragazza. Allora Daniele le ha proposto di venire nella sua camera, senza poter prevedere come si sarebbe presentata. La modella infatti, nel cuore della notte, si è sdraiata nel letto di Daniele senza maglione e reggiseno, lasciando il coinquilino decisamente sorpreso. Poi la spiegazione del gesto: aveva caldo e infatti subito dopo gli ha chiesto una maglia per coprirsi.

La gelosia di Wilma Goich

La mattina dopo è stato lo stesso Daniele a raccontare a Wilma cosa fosse successo. La concorrente, piuttosto infastidita, ha deciso di affrontare Dana e chiederle come mai si fosse comportata così: "Non mi piace essere presa per il cu*o da nessuno. Dopo che ti abbiamo invitato a dormire in casa, ti è sembrato carino andare a dormire nuda?". La modella ha provato a spiegare: "Non sono andata a letto nuda, non è vero, assolutamente no". "Ma come no, me l'ha detto Daniele ca**o", ha ribattuto Wilma alterata. Dana ha continuato a negare di essere andata a letto volutamente nuda, ma di essersi spogliata solo perché aveva caldo.

"Voglio andare via", le urla di Dana Saber

Dopo le discussioni di questi giorni e la notte trascorsa, su Twitter è comparso un video in cui Dana urla disperata e piangendo: "Voglio andare via, non sto bene". La modella è stata chiamata in confessionale, anche se non si sa con certezza cosa abbia provocato un malessere così forte da voler abbandonare la Casa. Al momento non ci sono notizie ufficiali, ma è probabile che nella puntata di lunedì 9 gennaio il pubblico conoscerà la decisione di Dana.