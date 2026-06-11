Affari Tuoi non va in onda stasera e domani: cambio di programmazione per Stefano de Martino per i Mondiali

Affari Tuoi non va in onda stasera giovedì 11 giugno e nemmeno venerdì 12 giugno: al suo posto i Mondiali 2026, con la cerimonia d’apertura e le prime partite.

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Affari Tuoi salta giovedì 11 giugno e venerdì 12 giugno. Il game show di Stefano De Martino cede il passo alle partite dei Mondiali 2026: stasera su Rai1 la cerimonia d'apertura e la partita inaugurale Messico-Sudafrica, domani sera Canada-Bosnia. I collegamenti partono entrambe le sere alle 20.35.

La cerimonia d'apertura e Messico-Sudafrica al posto di Affari Tuoi

Nella serata di giovedì 11 giugno, Rai1 trasmette in diretta la cerimonia d'apertura dei Mondiali 2026, seguita dalla partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. L'appuntamento con De Martino salta per lasciare spazio al calcio mondiale: i collegamenti iniziano alle 20.35, prima dunque del consueto orario del game show dei pacchi.

Si tratta della prima edizione dei Mondiali di calcio a 48 squadre, ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico, e l'evento di apertura è tra i più attesi della stagione televisiva internazionale.

Anche venerdì 12 giugno Affari Tuoi non c'è: in prima serata Canada-Bosnia

Lo stop si prolunga per due sere consecutive. Venerdì 12 giugno Affari Tuoi resta di nuovo fuori dal palinsesto di Rai1, dove andrà in onda la partita Canada-Bosnia, altro match della fase a gironi del Mondiale. Anche in questo caso i collegamenti sono previsti a partire dalle 20.35.

Per i fan del programma si tratta di una doppia assenza da segnare in agenda: il ritorno di De Martino con i pacchi è atteso per la settimana successiva, salvo ulteriori variazioni legate alla copertura mondiale.

Quando ritorna Affari Tuoi

Affari Tuoi si ferma giovedì e venerdì, due giorni di fila per la prima volta in questa stagione, per poi tornare regolarmente in onda sabato 13 giugno, quando la Rai manderà in onda in prima serata "Una voce per Padre Pio" e la partita dei Mondiali scelta è Brasile-Marocco, che però andrà in onda solo a partire dalla mezzanotte.