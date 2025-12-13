Affari Tuoi, la puntata del 13 dicembre: Daniele da Genova rifiuta 62.500 euro e vince 75mila

Gioca Daniele da Genova. È lui il protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, sabato 13 dicembre. Daniele è un ormeggiatore ligure che ha giocato accompagnato dalla sorella Debora. Il concorrente ha portato a casa 75mila euro, rifiutando a malincuore l'offerta del Dottore di 62.500 euro in un finale mozzafiato. Il suo pacco, il numero 11 tenuto stretto fino alla fine per "coerenza", conteneva proprio il premio più alto rimasto: il coraggio viene premiato.

La partita di Daniele ad Affari Tuoi

La serata è iniziata nel peggiore dei modi possibili: al secondo tiro, nel pacco numero 17 dell'Abruzzo, esce subito il premio massimo di 300mila euro. Un colpo durissimo che avrebbe potuto compromettere l'intera partita. Daniele e Debora proseguono comunque con determinazione, eliminando piccoli importi come i 10 euro del Trentino Alto Adige, i 100 euro della Basilicata e l'1 euro delle Marche.

Quando nel pacco numero 2 della Sicilia escono 20mila euro, arriva la prima telefonata del Dottore con un'offerta da 25mila euro. Daniele ci pensa: "Fanno gola", ammette, ma alla fine decide di proseguire. "Ringrazio tantissimo il Dottore, ma declino e vado avanti", dichiara con educazione.

La situazione si complica ulteriormente quando vengono eliminati anche i 200mila euro del Friuli Venezia Giulia. Nel pacco numero 19 del Molise c'è il pacco nero della serata: fortunatamente contiene solo 10 euro, un vero colpo di fortuna. Il Dottore propone 15mila euro per cinque tiri, ma Daniele rifiuta ancora.

I cinque tiri sono un'altalena di emozioni: via i 30mila euro nel primo, poi nel pacco 18 della Valle d'Aosta compare Gennarino, seguito dall'eliminazione dei 15mila euro del Veneto. Escono anche i 5 euro dell'Emilia Romagna e i 20 euro, lasciando in gioco 10mila, 50mila, 75mila e 100mila euro contro 0 e 200 euro.

Il Dottore offre due tiri giocati a carte: cambio o offerta. Daniele e Debora pescano il cambio, ma rifiutano categoricamente. "C'era un numero e ci siamo detti teniamolo ed è quello che ho preso. Ci piace l'11", spiega il concorrente, mostrando una coerenza che caratterizzerà tutta la partita.

Purtroppo nel pacco 20 del Lazio escono i 100mila euro, facendo salire la tensione. Ma subito dopo, nel pacco 12 dell'Umbria, viene eliminato lo zero euro tra il sollievo generale. Il Dottore offre 18mila euro, ma ancora una volta Daniele preferisce andare avanti. Via anche i 10mila euro della Sardegna, e quando il Dottore propone un nuovo cambio, la risposta è sempre negativa: fedeltà al numero 11.

Il finale di Daniele ad Affari Tuoi: il coraggio premiato

Il penultimo pacco, il numero 16, contiene 200 euro ed è giubilo nello studio: Daniele può vincere o 50mila o 75mila euro, un finale da sogno dopo la partenza disastrosa. Il valore atteso è di 62.500 euro, esattamente la metà tra le due cifre rimaste.

Il Dottore propone le carte: cambio o offerta. Quando Daniele pesca "offerta", arriva la proposta di 62.500 euro. Il momento della verità. "Io perché sono una persona coerente e ho detto che alla giusta offerta mi accomodo. Mia sorella vuole andare avanti, ma son tanti tanti", riflette Daniele ad alta voce.

Prima di decidere, chiede ai compagni di viaggio: "Chi è che triterebbe l'assegno?" Molti alzano la mano, segno che l'offerta è allettante. Daniele prova a "portare la nave in porto, con rispetto e fatica", come dice lui stesso usando un'espressione da vero ormeggiatore. Ma alla fine prevale il coraggio: "Ringrazio tantissimo il Dottore e rinuncio a fatica", dichiara rifiutando l'offerta e andando avanti.

L'apertura del pacco numero 11 rivela che conteneva esattamente 75mila euro: Daniele ha vinto il premio più alto, guadagnando 12.500 euro in più rispetto all'offerta del Dottore. Una scelta di coraggio che premia la coerenza e la determinazione di chi ha saputo tenere stretto il proprio numero fino alla fine, portando a casa una vittoria meritata dopo una partita iniziata in salita.