Ad Affari Tuoi, Davide scambia 75mila euro per portarsi a casa uno ‘sgabrutto’: che delusione

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, venerdì 17 aprile, è stato Davide da Perugia, in rappresentanza dell'Umbria. Il concorrente ha giocato accompagnato dalla moglie Sara, in una serata che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimissimo momento. Dopo una partita durissima, segnata dall'uscita quasi immediata di tutti i premi più alti, Davide è riuscito a ribaltare la situazione grazie a due cambi decisivi. Ma nel finale, quando i 75mila euro sembravano a portata di mano, è arrivata la beffa: lo Sgabrutto, l'oggetto inventato da Herbert Ballerina, ha vanificato tutto. Davide torna a casa senza i 75mila euro che aveva quasi in tasca, vittima di un colpo di scena degno della migliore tradizione del programma.

La partita di Davide ad Affari Tuoi

La serata è iniziata malissimo, con una sequenza di aperture che avrebbe scoraggiato chiunque. Il primo pacco ha già fatto malissimo: via i 50mila euro. Il secondo tiro ha tolto 200 euro, quasi un sollievo, ma il terzo ha bruciato altri 20mila euro. Al quarto pacco è apparso il pacco nero, che questa sera nascondeva soltanto 10 euro: per una volta, il misterioso jolly della stagione non ha fatto danni. Ma il quinto e il sesto pacco sono stati devastanti: 100mila euro e 300mila euro eliminati in rapida successione, una doppietta pesantissima che ha spazzato via in un colpo solo i due premi più alti del tabellone.

Il Dottore, a questo punto, ha fiutato il momento e ha proposto la sua prima offerta: non una cifra, ma un cambio. Davide ha accettato, cedendo il suo pacco numero 7 per l'8. Una mossa fortunata: nel numero 7, quello che aveva appena abbandonato, c'erano soltanto 10 euro. Il cambio aveva già dato i suoi frutti.

La partita però ha continuato a scorrere in salita. Dopo il cambio, sono andati via 30mila euro. Poi Davide e Sara hanno deciso di chiamare il pacco numero 11, quello che porta la data del loro fidanzamento, sperando che la scaramanzia li aiutasse. Non è andata: dentro c'erano 10mila euro, eliminati anche quelli. Il Dottore ha lanciato un'offerta di 12mila euro, ma Davide ha rifiutato. E il pacco successivo ha restituito solo 50 euro, quasi una boccata d'ossigeno in mezzo al disastro. Poi, di nuovo, il colpo duro: via anche i 200mila euro. Il tabellone era ormai sgombro di premi importanti.

Il finale di Davide ad Affari Tuoi: la beffa dello Sgabrutto

Il Dottore ha offerto un secondo cambio. Davide ha accettato ancora, prendendo il pacco numero 18. E ha fatto benissimo: nel pacco che aveva appena lasciato c'erano 0 euro. La musica di "Oh Ma" di Rocco Hunt e Noemi ha risuonato in studio, e per la prima volta nella serata il vento sembrava girare. Il pacco successivo ha rivelato la ballerina, poi è uscito 1 euro: entrambi i tiri, per una volta, non hanno fatto danni reali.

E così si è arrivati al finale con tre pacchi ancora sul tavolo: lo Sgabrutto — l'oggetto inventato da Herbert Ballerina, ospite della serata — Gennarino, il jack russell mascotte del programma, e i 75mila euro. Un cardiopalma puro. Davide e Sara hanno scelto di aprire il pacco numero 6, quello legato alla nascita del loro figlio Leonardo, convinti che portasse fortuna. E in effetti è uscito Gennarino: il pericolo più grosso era scampato.

Restavano due pacchi: lo Sgabrutto e i 75mila euro. Il Dottore ha lasciato a Davide la scelta: cambio o offerta finale. Se avesse scelto l'offerta, avrebbe portato a casa 26mila euro. Ma Davide ha scelto il cambio, spinto da una sensazione fortissima legata ancora una volta al figlio Leonardo. "Ho fatto il cambio perché il 3 è legato sempre a Leonardo", ha spiegato. "Quando è nato quella sera, pesava 3 chili 133 e mi dissero che era il numero perfetto e questo 3 l'ho associato a lui anche se non è il suo compleanno. E quindi, ho provato una sensazione simile a quella notte, le 3.33."

Il Dottore ha risposto con la sua consueta ironia: "Perché non l'hai scelto prima allora?" E Davide: "L'ho lasciato là, però comunque vada è un'esperienza pazzesca."

Un'esperienza pazzesca, sì. Ma non quella sperata. Perché nel pacco scelto con il cambio c'era lo Sgabrutto: Davide ha perso i 75mila euro che erano nel suo pacco numero 18. Herbert Ballerina, con il suo oggetto inventato di sana pianta, ha fatto la vittima di giornata. Il concorrente umbro esce dallo studio senza il premio, ma con una storia che difficilmente dimenticherà.