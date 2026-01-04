Ad Affari Tuoi Danilo sfiora la partita perfetta, poi evita il baratro e si salva con una scelta fondamentale

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La prima domenica dell'anno di Affari Tuoi ha come protagonista per l'Abruzzo Danilo, da soli otto giorni tra i pacchisti, che inizia la partita con fortuna, visto che nel primo pacco chiamato ci sono 50 euro. Nel secondo dei primi cinque pacchi pesca i 10mila euro, il primo pacco rosso della partita. Alla terza chiamata se ne vanno anche i 100 euro e alla quarta il pacco da 0 euro. La prima manche di Danilo descrive il quadro di una partita che sta andando a gonfie vele, prima di una battuta d'arresto che smorza l'emozione: l'ultimo pacco chiamato brucia la possibilità di aggiudicarsi i 300mila euro. Prima della chiamata del dottore se ne vanno anche i 15 mila euro. Arriva la proposta di cambio, che Danilo rifiuta categoricamente.

La partita di Danilo va a gonfie vele

Si riparte col passo giusto, perché le chiamate successive di Danilo sono quella da 200 e 10 euro. La terzina fortunata si chiude con la chiamata da 5 euro. Arriva la prima offerta del dottore da 30mila euro, che Danilo non può far altro che rifiutare, visto il bilancio della partita fino a quel momento. Quindi si prepara alle due successive chiamate, la prima porta via i 100mila euro, la seconda 20 euro. La terza chiude positivamente questa manche, con 500 euro che vanno via. Due blu, cinque rossi e il pacco nero ciò che resta. Arriva una nuova proposta di cambio del dottore, rifiutata da Danilo, che va subito al tiro successivo pescando il pacco di Gennarino. Al momento la sua partita è pressoché impeccabile: un solo pacco blu, cinque rossi e il pacco nero. L'offerta del dottore sale a 35mila euro.

Il rischio finale della beffa

Inevitabilmente alla chiamata successiva Danilo deve rinunciare a qualcosa e se ne vanno i 50mila euro. Cosa che dà al dottore la possibilità di abbassare di nuovo l'offerta riportandola a 30mila. Danilo non demorde e rifiuta. Quindi chiama il pacco successivo e trova quello nero, dove lui aveva preventivato inizialmente ci fossero 300mila euro. Non ci è andato molto lontano, perché il contenuto del pacco nero era da 100mila euro. L'offerta del dottore torna a 35mila euro, ma non cambia l'idea di Danilo che dice no. Purtroppo alla chiamata successiva se ne vanno i 200mila euro e la partita di Danilo si complica. Con tre pacchi rossi rimasti, il più alto dei quali è da 75mila euro, l'offerta del dottore si abbassa drasticamente a 15mila euro. Lui rifiuta, ma alla chiamata successiva se ne vanno anche i 30mila. Quindi i 20mila. La partita arriva al suo culmine con due pacchi rimasti: 1 euro e 75mila euro. L'ultima offerta del dottore è da 26mila euro, per rinunciare al sogno dei 75mila. A questo punto il concorrente non può fare altro che riflettere e prendere seriamente in considerazione la possibilità, tanto da accettare la proposta del dottore. Un cambio di direzione che si dimostra cruciale, perché all'apertura del suo pacco Danilo scopre che avrebbe trovato solo 1 euro.