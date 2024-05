video suggerito

Affari tuoi, la concorrente Barbara non vince niente: “Io lavoro sempre, mi sacrifico, per me non c’è festa” Nella puntata di Affari tuoi di venerdì 10 maggio ha giocato Barbara, concorrente della Sardegna, accompagnata dalla madre Stefania detta Nina. La pacchista, purtroppo, è tornata a casa a mani vuote. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa venerdì 10 maggio, ha giocato Barbara da Cagliari con il pacco numero 15. La concorrente della Sardegna ha avuto modo di giocare dopo 26 puntate da pacchista e si è fatta accompagnare dalla mamma Stefania. Barbara ha valutato le offerte e i cambi proposti dal dottore Pasquale Romano. Purtroppo, però, è uscita dalla partita a mani vuote.

Chi è Barbara, la storia della concorrente della Sardegna e della madre Stefania detta Nina

Barbara è la concorrente della Sardegna che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di venerdì 10 maggio. Ha un chiosco in centro a Cagliari aperto tutto l'anno: "I bambini mi chiamano ‘la signora chioschista'". Si è presentata con mamma Stefania, detta Nina, mentre papà Gigi le aspettava a casa. La concorrente ha vacillato quando il dottore le ha offerto 49mila euro:

Sono tanti soldi, per metterli da parte ci vuole tantissimo. Io lo so bene perché lavoro tanto, sette giorni su sette. Per me non esiste Pasqua, Natale, niente. Io lavoro, lavoro e lavoro. Bisogna sacrificarsi, però l'ho scelto io, lavoro al chiosco da 25 anni.

Simpatico siparietto con il pacchista del Molise, Fabio da Ferrazzano in provincia di Campobasso. Barbara ha chiarito: "Sai che abbiamo un appuntamento, che devi venirmi a trovare. Ma se hai un rosso non chiamarmi, perché non ti accolgo a casa mia. Patti chiari, amicizia lunga". Per fortuna Fabio aveva solo 5 euro nel suo pacco. Purtroppo la partita non è andata per il meglio e Barbara si è ritrovata a mani vuote.

Affari tuoi, Barbara non ha vinto niente nella puntata del 10 maggio

Vediamo come è andata la partita della concorrente della Sardegna. Barbara ha iniziato aprendo i pacchi contenenti 0 euro, 15mila euro, 10 euro, 200 euro, 5000 euro, 30mila euro. Il dottore ha offerto 42mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Barbara, allora, ha aperto i pacchi contenenti 500 euro, 75 euro, 5 euro. Il dottore ha offerto 49mila euro. Barbara ha rifiutato l'offerta e ha aperto altri tre pacchi: 1 euro, 10mila euro, 200mila euro. Il dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. La concorrente ha aperto un solo pacco, quello da 100mila euro. Il dottore ha offerto 29mila euro. L'offerta è stata rifiutata. La pacchista ha aperto i pacchi contenenti 20mila euro e 50mila euro. Il dottore ha offerto 35mila euro. Ma la concorrente ha rifiutato l'offerta e ha lasciato che la madre Stefania scegliesse quale pacco aprire, ha preso quello da 300mila euro. Il dottore ha offerto 15mila euro. L'offerta è stata rifiutata e sono stati aperti altri due pacchi: 100 euro e 75mila euro. Quindi i pacchi rossi sono finiti. Nel pacco di Barbara c'erano 20 euro. Così, si è passati alla regione fortunata. Barbara ha scelto il Veneto. Purtroppo non ha vinto i 100mila euro. Ci ha riprovato con la Puglia per vincere 50mila euro, ma la regione fortunata era l'Emilia Romagna.