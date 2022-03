Adriana Volpe su Sonia Bruganelli: “L’anno prossimo non ci sarà? Forse vuole essere corteggiata” Parlando della sua esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha parlato di chi vorrebbe al suo fianco qualora lei dovesse essere confermata e Sonia Bruganelli dovesse andar via, come ha già dichiarato in più occasioni. Non si è lasciata sfuggire un commento sulla sua compagna d’avventura.

A cura di Ilaria Costabile

Il duo di opinioniste del Grande Fratello Vip, ovvero Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, non ha mai perso occasione di battibeccare sin dall'inizio della trasmissione, magari anche a distanza. Che l'antipatia sia reale o meno, che sia reciproca o meno, fatto sta che la conduttrice non si reprime quando c'è da dire qualcosa alla sua compagna d'avventura e lo ha fatto anche durante una puntata di CasaChi, dove ha dichiarato che, secondo lei, la moglie di Paolo Bonolis se corteggiata un po' potrebbe riprendere il suo ruolo e non abbandonarlo, come ha già dichiarato.

Il commento su Sonia Bruganelli

Il reality di Canale 5 è ormai agli sgoccioli, ma la macchina Mediaset non si ferma mai, per cui già si pensa alla prossima edizione e si ipotizzano nuovi ruoli. Intervistata dai giornalisti di CasaChi, Adriana Volpe ha dichiarato che le piacerebbe poter continuare come opinionista, ma bisogna valutare l'eventualità di dover trovare una sostituta per un possibile forfait di Sonia Bruganelli, che ha già dichiarato di non voler prendere parte alla prossima edizione:

Sonia mette le mani avanti e ti dice ‘non lo faccio più il prossimo anno’, ma bisognerebbe vedere i sottotitoli: ‘però se mi corteggiate io ritorno su quella poltrona’. Lei mette la mani avanti, perché così se dovesse esserci un cambio di poltrone, lei potrebbe sempre dire, beh ma io sono andata via, non mi hanno sostituita con qualcun altro. Io ho iniziato la mia avventura con lei e se dovessi tornare, rivorrei lei, perché siamo talmente opposte che ogni volta diamo due voci proprio diverse.

Dopo questa inaspettata dichiarazione d'amore, però, Adriana Volpe ha anche rivelato chi le piacerebbe avere al suo fianco in mancanza della sua socia in affari: "Se non ci fosse lei, in seconda battuta, mi piacerebbe avere come partner una Soleil Sorge perché diversa da me. Ma anche Antonella Elia, perché siamo il bianco e nero. Infine ti potrei dire Tommaso Zorzi o Stefania Orlando".

Perché Sonia Bruganelli non sarà al GF Vip il prossimo anno

In un'intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis, si è sperticata in lodi per l'esperienza vissuta e per l'opportunità, ma è stata anche chiara in merito al suo futuro televisivo: "Ringrazio Signorini per avermi scelta. Il suo GFVip mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma il prossimo anno non ci sarò".