“Jessica ha lo stesso desiderio di Adriana”, la frecciata velenosa di Sonia Bruganelli Punturina di Sonia Bruganelli ad Adriana Volpe che ha lasciato il pubblico tra le risate e il conduttore imbarazzato.

Alfonso Signorini gongola tutte le volte che va in onda con questa edizione del Grande Fratello Vip. Il motivo? In ogni puntata, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non perdono mai l'occasione per beccarsi. Questa volta è stata Sonia Bruganelli a colpire duro l'ex conduttrice de I Fatti Vostri. È successo tutto in un lampo. Una punturina che ha lasciato il pubblico tra le risate e il conduttore imbarazzato. Vediamo cosa è successo.

La frecciata di Sonia Bruganelli

Dopo l'ennesimo collegamento della serata, Alfonso Signorini chiede un commento alle due opinioniste ma è Sonia Bruganelli a sparigliare le carte con dei tempi comici perfetti, degni di suo marito Paolo Bonolis. "Hai notato che Jessica ha lo stesso desiderio suo?", il fatto di indicare plasticamente Adriana Volpe senza nominarla è già di per sé un colpo di genio. Infatti, Alfonso Signorini è costretto a chiedere spiegazioni e Sonia Bruganelli la butta via a mo' di cantilena: "Il fatto che vuole diventare anche lei una conduttrice famosa…". Adriana Volpe interdetta, il pubblico applaude. Ancora una volta, Sonia Bruganelli colpisce nel segno e porta a casa un punto nella sfida nella sfida di questa monotematica (si veda il triangolo Soleil-Alex-Delia) edizione del papà di tutti i reality show. È l'estasi del pecoreccio, è trash che si sublima. Puntata dopo puntata.

Alfonso Signorini in un momento della puntata

Cosa è successo nella puntata

Nella puntata del 21 febbraio del GfVip è stato eliminato Kabir Bedi. Tra i momenti più seguiti, sicuramente la finestra che ha riguardato Soleil e Delia con Alex Belli (che ha litigato con Katia Ricciarelli). Non sono mancate le emozioni: Barù ha incontrato la sorella Fedra; Sophie Codegoni e Alessandro Basciano restano insieme, visto che il pubblico ha deciso di eliminare Kabir Bedi attraverso il televoto. La fase finale è ormai partita, l'ultima puntata – la fine del tunnel – è vicina.