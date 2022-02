Soleil e Delia spiegano il loro bacio: “Un segno di pace, per scaricare la negatività” “Mi sono lasciata andare. Attrazione fisica? Sì, l’ho sentita”, ammette Delia. Soleil prima smentisce poi ritratta: “Dopo 5 mesi che sono qui, un bacio fa piacere”.

A cura di Giulia Turco

Delia e Soleil dopo il bacio passionale che si sono scambiate in settimana vengono convocate in Mistery da Signorini. Il conduttore vuole vederci chiaro e capire cosa ci fosse dietro quello scambio così intenso e inaspettato: attrazione fisica? Voglia di stare al centro dell'attenzione? Le dirette interessate ne discutono con lo studio, infuocato sul bacio della discordia. "Non c'è niente di male in un bacio tra due donne", precisa in conduttore, "ma ricordate di non perdere mai il buon gusto", è il suo monito.

Le spiegazioni di Soleil e Delia

Messe spalle al muro da Signorini, Delia e Soleil ripercorrono le tappe di quella pazza serata a tema tribale. Musica, balli, qualche bicchiere di vino ed ecco che le due donne fino ad ora nemiche si trovano vicine in un bacio appassionato. "Fino a quel momento ho letto delle vibrazioni negative, poi Delia si è fatta avanti e così ho pensato che il bacio potesse essere un segno di pace, per sbloccare la situazione tra noi. Voleva questo e gliel'ho dato", spiega l'influencer. "È stato un modo per scaricare la negatività che c'è tra noi", conferma la modella. "Mi sono lasciata andare. Attrazione fisica? Sì, l'ho sentita". Non è lo stesso per Soleil che poi ritratta: "Dopo 5 mesi che sono qui, un bacio fa piacere".

Katia Ricciarelli: "Senza decenza né pudore"

Tra le reazioni più dure della casa c'è quella di Katia Ricciarelli: "Nella mia vita non ho più voglia di vedere cose del genere. Per altro, è successo tutto a tarda notte. Queste cose non si fanno pubblicamente, ci vuole decenza e pudore", sentenzia la soprano. In studio, il bacio di Soleil e Delia mette d'accordo le due opinioniste. "Io penso che purtroppo sia tutto vero. Sono convinta che Delia lo abbia fatto per farsi vedere da Alex, perché è una pedina nelle sue mani", spiega Sonia Bruganelli. "Non mi è piaciuto per niente questo bacio, mi ha messo a disagio", aggiunge Adriana Volpe. "Ci ho visto una provocazione, le ho viste abbandonate ad un istinto tribale". Non manca il parere di Alex Belli, il terzo elemento del triangolo, che ha ben accolto quanto successo: "Quando ho visto il bacio? Ero stupito. So che Delia è fatta così, ma in quel momento ho visto molta verità, c'era un trasporto vero e reale".