Chi è il peggior concorrente del Grande Fratello Vip secondo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno trovato finalmente un punto di incontro su qualcosa. Quando è stato chiesto loro di menzionare il concorrente di cui il Grande Fratello Vip avrebbe potuto fare a meno, hanno fatto lo stesso nome.

A cura di Daniela Seclì

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno fatto un bilancio della loro esperienza al Grande Fratello Vip, sulle pagine del settimanale Chi. Le due opinioniste hanno svelato di quale concorrente avrebbero fatto volentieri a meno, poi hanno fatto chiarezza sull'ipotesi di tornare sulla poltroncina rossa a settembre, per la settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

GF Vip, Tommaso Eletti è il concorrente di cui avrebbero fatto a meno

Nello studio del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe raramente sono sembrate d'accordo su qualcosa. Finalmente, però, sembrano condividere un punto di vista. Quando è stato chiesto loro di menzionare il concorrente di cui avrebbero fatto a meno, entrambe hanno fatto lo stesso nome senza alcuna esitazione. Sonia e Adriana ritengono che il reality non avesse bisogno della presenza di Tommaso Eletti. Bruganelli ha spiegato: "Avrei fatto volentieri a meno del ragazzetto reduce da Temptation Island". Volpe, alla stessa domanda, ha replicato: "Avrei fatto a meno di Tommaso Eletti perché non è riuscito a entrare nelle dinamiche, infatti è stato il primo a uscire". Quanto al concorrente preferito, invece, Sonia faceva il tifo per Giucas Casella. Adriana Volpe, invece, per Aldo Montano.

Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip

Adriana Volpe pronta a tornare al GF Vip, Sonia Bruganelli vuole pensarci

Adriana Volpe non ha nascosto che tornerebbe subito a fare l'opinionista del Grande Fratello Vip: "Al fianco di Alfonso accetterei qualunque sfida". Più titubante è apparsa Sonia Bruganelli. Quest'ultima vorrebbe concedersi un po' di tempo per pensarci: "Oddio, dopo 49 puntate datemi il tempo di realizzare cosa ho vissuto". Intanto, Alfonso Signorini ha già annunciato che tornerà alla conduzione del Grande Fratello Vip. Ora, sfinito, ha bisogno di riposo ma a settembre si riaccenderanno i riflettori.