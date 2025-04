A The Couple la regia chiama Helena Prestes in confessionale: la reazione dei concorrenti in Casa

video suggerito

A cura di Gaia Martino

La casa del Grande Fratello, completamente rivisitata, ha riaperto le porte per il reality The Couple, condotto da Ilary Blasi, da soli due giorni. Otto coppie ora convivono nella casa di Cinecittà ed è lì che affronteranno diverse sfide con un unico obiettivo: quello di conquistare il montepremi finale dal valore di 1 milione di euro. Essendo terminato da pochi giorni il programma di Signorini, dalla regia potrebbero essersi confusi: una voce all'altoparlante ha chiamato in confessionale Helena (Prestes, ndr), anziché Elena Barolo e gli attuali inquilini hanno sottolineato l'errore.

L'errore degli autori di The Couple sul richiamo in confessionale

Mentre i protagonisti di The Couple erano in salotto, nella casa di Cinecittà, una voce all'altoparlante ha rubato l'attenzione di tutti. "Helena, Jasmine e Irma in confessionale", si è sentito dire: Helena, però, è stata una concorrente del precedente reality che si è svolto nella stessa casa. "Si erano abituati a dire Helena" ha commentato qualcuno, "Non avete superato la prova ragà" ha aggiunto Manila Nazzaro. I presenti in salotto hanno poi approfittato dell'occasione per salutare la loro collega, Helena Prestes: "Ciao Helena". In realtà dalla regia chiamavano in confessionale Elena Barolo, ex velina che gioca in coppia con Thais Wiggers.

Antonino Spinalbese: "Ho incontrato Helena prima di venire qui"

Proprio due sere fa, dopo la prima puntata in diretta su Canale5, Antonino Spinalbese aveva nominato Helena Prestes. Chiacchierando con Jasmine Carrisi aveva raccontato di averla incontrata prima di entrare a far parte del programma. "L'ho vista venerdì scorso" ha rivelato l'hair stylist che con la modella brasiliana ebbe anche una breve relazione sentimentale. "Anche io l'ho sentita prima di entrare qui" aveva aggiunto la Carrisi, figlia di Loredana Lecciso.