Elena Barolo a The Couple: “Scrivo poesie sugli uccelli, ho un debole”, la reazione dello studio

A cura di Elisabetta Murina

Tra le coppie in gara a The Couple, in prima serata su Canale 5 da lunedì 7 aprile, anche le veline bionde Thais Wiggers ed Elena Barolo. Le due sono amiche da tempo e in passato sono state Veline di Striscia la Notizia, anche se in edizioni diverse del programma. Nel programma condotto da Ilary Blasi, la due hanno spiegato cosa farebbero se vincessero il montepremi da un milione di euro, dando vita a un ironico momento basato sul doppio senso. "Sono una poetessa, ho un debole per gli uccelli", ha spiegato Barolo tra le risate.

Elena Barolo: "Sono una poetessa, ho un debole per gli uccelli"

Dopo aver presentato le veline, Ilary Blasi ha chiesto a entrambe cosa farebbero se vincessero il montepremi di un milione di euro. "Sono in Italia da 20 anni, amo essere qui, ma il mio sogno è compare una casa con mia figlia a Milano, dove vivo a lavoro. Oggi sono in affitto", ha spiegato Thais Wiggers.

Un po' insolita la spiegazione di Elena Barolo, che ha scatenato un momento di risate in studio. La velina ha spiegato: "Voglio aiutare la persona che lavora in casa da me, fa le pulizie, ha un mutuo da pagare. Poi vorrei comprare una piccola casa in Normandia e scrivere il mio bestseller". Incuriosita, la conduttrice ha voluto saperne di più, così barolo ha spiegato: "Sono una scrittrice e poetessa, ho un debole per gli uccelli". Il doppio senso è stato immediato, tanto che la sua compagna scherzando ha risposto: "Ce l'abbiamo tutte". "Volatili? Di questi tempi è meglio specificare", ha chiarito la conduttrice.

Il commento di Luca Tommassini e Ilary Blasi in studio

Ancora incuriosita, Ilary Blasi ha chiesto come è nata la passione per gli uccelli e perché, tra tutti i paesi, proprio la Normandia. Barolo ha fatto chiarezza: "La Normandia è piena di uccelli, la passione è nata quando ero piccola". Nel frattempo, in studio, l'opinionista Luca Tommassini ha preso il cellulare, così la conduttrice le ha chiesto cosa stessa facendo. "Sto prenotando un volo", ha scherzato lui. "Quale uccello ti piace di più?", ha continuato a indagare Blasi. "Cul bianco, la perla piccola, la passera scopaiola", ha risposto la Velina, prima di recitare in studio una poesia a tema volatili.