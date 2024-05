video suggerito

A rischio il programma di inchieste di Sabrina Giannini su Rai3: “Portata all’esasperazione come Fazio?” La denuncia di Sabrina Giannini, autrice e conduttrice di Indovina chi viene a cena, format d’inchiesta dedicato alla sostenibilità in onda su Rai3: “Temo che il programma non riprenderà. Ho chiesto rassicurazioni ma ho trovato un muro di gomma”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sabrina Giannini, autrice e conduttrice di Indovina chi viene a cena, denuncia la possibile sospensione del format d’inchiesta dedicato alla sostenibilità in onda su Rai3. Intervistata dal Fatto Quotidiano, la giornalista (con un lungo passato a Report) racconta che il programma potrebbe non tornare in onda nel corso della prossima stagione televisiva.

La denuncia di Sabrina Giannini

“Temo che il programma non riprenderà. Ho chiesto rassicurazioni ma ho trovato un muro di gomma. Al momento siamo fermi, non possiamo lavorare”, denuncia Giannini a proposito del format da lei ideato e condotto. Indovina chi viene a cena parla di sostenibilità ambientale e cambiamento climatico. Secondo la giornalista, le pressioni ricevute dalla politica quest’anno si sarebbero fatte insistenti tra lettere di protesta in Vigilanza Rai e interventi in Parlamento. “Mi domando se l’obiettivo sia quello di farmi stancare, di portarmi all’esasperazione come hanno fatto con Fazio e Amadeus. Creando le condizioni per rendere il mio lavoro più difficile. È una strategia? Con qualcuno ha funzionato”. Secondo Giannini, questa situazione si protrarrebbe da mesi:

Avevo chiesto garanzie già a febbraio, per capire cosa avremmo dovuto aspettarci dopo la messa in onda delle prime sei puntate ma non ho avuto indicazioni precise, salvo un generico ‘non preoccuparti’. Sta di fatto che ora siamo fermi, e non abbiamo istruzioni sul nostro futuro. La mia paura è che non mi facciano riprendere in autunno, quando avremo altre quattro puntate, o che vogliano portarmi allo sfinimento e costringermi a cambiare azienda. Ipotesi che, al momento, non voglio considerare.

Sabrina Giannini: “Ogni puntata costa 115 mila euro, meno di Avanti Popolo”

“La mia squadra è ridotta all’osso, tanto che oltre a preparare e condurre il programma, sono anche inviata. Ho a disposizione due inviate, ma una è a partita Iva, più altre due persone, sempre a partita Iva, che però devono dividersi su altri programmi. Operiamo in un contesto di grande incertezza con un budget risicato”, prosegue Giannini secondo cui le difficoltà non sarebbero legate ai costi. Ogni puntata costa alla Rai circa 115mila euro, di cui 40 di costi fissi: “In pratica, meno della metà di Avanti Popolo, che è stato chiuso per gli scarsi risultati”.