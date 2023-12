A che ora vedere la santa messa di Natale in Tv: orario e canale per il 24 e 25 dicembre Domenica 24 dicembre alle ore 19:20 andrà in onda su Rai1 e Tv2000 la Messa di Natale celebrata da Papa Francesco. Sarà possibile seguirla anche in streaming su RaiPlay, YouTube e su Facebook. La Benedizione Urbi et Orbi in diretta da Piazza San Pietro avverrà invece lunedì 25 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La Santa Messa di Natale rinnova il tradizionale appuntamento televisivo anche per il 2023. Celebrata da Papa Francesco, andrà in onda in diretta su Rai1 (in mondovisione) e Tv2000 domenica 24 dicembre a partire dalle ore 19.20. A seguire, lunedì 25 dicembre, giorno di Natale, il pontefice celebrerà la consueta Benedizione Urbi et Orbi da Piazza San Pietro alle ore 12.00. Anche questo appuntamento seguirà la copertura televisiva prevista per la Messa del giorno di Natale.

A che ora vedere la Santa Messa di Natale con Papa Francesco il 24 dicembre 2023

Nel giorno più rappresentativo della liturgia cristiana, i fedeli potranno seguire la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco in diretta tv e su diversi canali streaming. Come già accaduto per il 2022, l’appuntamento con la Messa di Natale di Papa Francesco è previsto su Rai1 e Tv2000 a partire dalle ore 19.20. In streaming, invece, la Messa sarà trasmessa dalla piattaforma RaiPlay, dal canale YouTube di Vatican News e in diretta su Facebook attraverso la pagina ufficiale della Santa Sede. Canale5 trasmetterà invece la Santa Messa del 24 e del 25 dicembre prevista per le ore 10.00. Nessuna delle due sarà officiata da Papa Francesco.

Dove vedere la benedizione Urbi et Orbi venerdì 25 dicembre 2023

Come di consuetudine, la Benedizione Urbi et Orbi sarà celebrata dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro a partire dalle ore 12 di lunedì 25 dicembre, giorno di Natale. Come per la Messa di Natale, a coprire l’appuntamento televisivo saranno Rai1 e Tv2000. In streaming, la Benedizione sarà trasmessa su RaiPlay, via social (attraverso la pagina Facebook ufficiale del Vaticano) e sul canale YouTube Vatican News. Tutte le celebrazioni previste per le festività natalizie saranno trasmesse in diretta anche su Radio inBlu2000.