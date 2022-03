A che ora escono le prossime puntate di Lol 2, gli ultimi episodi su Amazon Prime Video Giovedì 3 marzo saranno disponibili in streaming gli ultimi due episodi della seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori.

Giovedì 3 marzo escono le ultime due puntate di Lol 2 – Chi ride è fuori. Le prime quattro puntate sono disponibili su Amazon Prime Video da giovedì 24 febbraio e in queste quattro puntate ci sono state già numerose ammonizioni e un'eliminazione. Poco prima della fine dell'episodio 4, Fedez ha annunciato una nuova eliminazione.

A che ora esce LOL 2

Le prime quattro puntate di Lol 2 – Chi ride è fuori sono state già rese disponibili dopo la mezzanotte. Stando a quanto fatto in precedenza, le ultime due puntate di Lol 2 – Chi ride è fuori potrebbero essere quindi disponibili già a partire dalla mezzanotte di giovedì 3 marzo per scoprire chi vincerà. Ma attenzione agli spoiler perché proprio nella prima stagione, Amazon Prime Video ha reso disponibili gli episodi finali nella notte, così facendo al mattino già tutti conoscevano il nome del vincitore: Ciro Priello.

Chi vincerà la seconda stagione di LoL, i concorrenti ancora in gioco

I concorrenti ancora in gioco nella seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori sono Maccio Capatonda (unico a non essere ammonito) e poi tutti gli ammoniti: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Mago Forest, Max Angioni, Riccardo Pozzoli, Tess Masazza, Maria Di Biase. Unica concorrente a essere eliminata è stata Alice Mangione. Non è ancora chiaro chi sarà a vincere questa edizione di Lol, ma tra i favoriti figura certamente Maccio Capatonda che è l'unico tra tutti i concorrenti ancora in gioco a non aver ancora subito nemmeno un'ammonizione. Eppure l'ha rischiata, quando ha lasciato la sala per cambiarsi ritrovandosi di fronte a Lillo Petrolo in persona nei panni di Posaman. Come è noto, Lillo non partecipa al gioco ma recita il ruolo della guest e del disturbatore che all'occorrenza prova a far cadere i concorrenti in fallo.