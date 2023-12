A Ballando con le Stelle il cast di Mare Fuori: Maria Esposito, Orefice, Zenzola e Luzi su Rai1 Nella puntata di Ballando con le Stelle del 2 dicembre ospiti, come ballerini per una notte, quattro protagonisti del musical ispirato alla celebre serie Tv, diretto da Alessandro Siani.

A cura di Andrea Parrella

Milly Carlucci continua a puntare sulla fiction Rai e in particolare su Mare Fuori. A sette giorni di distanza dalla presenza di Giacomo Giorgio come ballerino per una notte, nella puntata di sabato 2 dicembre di Ballando con le Stelle si cimenteranno in una prova identica i membri delcast di Mare Fuori – Il Musical, l'operazione con cui Alessandro Siani porta la celebre serie Tv nei principali teatri italiani.

Il cast di Mare Fuori a Ballando con le Stelle

Nello specifico, sul palco del programma di Rai1 ci saranno Maria Esposito, alias Rosa Ricci sia sul set che sul palco e con lei il partner di scena ed ex fidanzato Antonio Orefice. Ai due si aggiungono le new entry Mattia Zenzola, ballerino e vincitore di Amici 22, e Giulia Luzi, che entrano nell'universo di Mare Fuori proprio attraverso l'operazione del musical.

I quattro ospiti andranno ad aggiungersi a Lillo e Anna Foglietta, che saranno ballerini per una notte pronti a conquistare il tesoretto per promuovere il film di cui sono protagonisti Elf Me.

Una puntata che si prospetta complessa per Ballando con le Stelle, visto che il programma di Mill.y Carlucci dovrà vedersela con l'appuntamento speciale del Grande Fratello, in onda al sabato sera proprio per correre in soccorso di una Canale 5 rimasta orfana dello spazio di Tu Si Que Vales.

Le date di Mare fuori, il musical

Lo spettacolo musicale ispirato a Mare Fuori debutterà il prossimo 14 dicembre al Teatro Augusteo e vi resterà un mese, fino al 14 gennaio 2024. Poi in Sicilia, a Ragusa al Teatro Duemila il 20 e 21 gennaio, a Reggio Calabria (Teatro Cilea) 23 e 24 gennaio, a Cosenza al Teatro Rendano dal 26 al 28 gennaio. E ancora: Torino al Teatro Alfieri, dal 30 gennaio al 4 febbraio, Milano (Teatro Arcimboldi, dal 14 al 18 febbraio), Assisi (Teatro Lyrick, 20-21 febbraio), Bari (Teatro Team, 24-25 febbraio). Infine Roma al Teatro Brancaccio, dal 27 febbraio al 10 marzo e e Bologna Teatro Europa, dal 15 al 17 marzo 2024.