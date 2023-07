Zak Williams ricorda il papà Robin nel giorno del compleanno: “Quanto mi piaceva quello sguardo” Zak, soprannome di Zachary Pym, Williams ricorda papà Robin nel giorno in cui avrebbe compiuto 72 anni. Una foto dal film “Good Morning Vietnam”, poi la dedica: “Quello sguardo con un sorriso malizioso e affettuoso che tutti conoscevano così bene. Gioioso, curioso e meraviglioso. Mi manchi e ti amerò per sempre!”.

A cura di Gaia Martino

Robin Williams lo scorso 21 luglio avrebbe compiuto 72 anni e per l'occasione il figlio Zak, soprannome di Zachary Pym Williams, gli ha dedicato parole d'affetto sui social. Era il 2014 quando l'attore, uno dei più grandi di Hollywood, si tolse improvvisamente la vita: Robin Williams con il suo gesto sconvolse il mondo dello spettacolo, del cinema, e i milioni di fan che lo avevano amato in ogni sua interpretazione. La sua espressione il figlio Zak non riesce a cancellarla dalla mente: "Mi manchi, e ti amerò per sempre".

L'omaggio di Zak Williams per il padre Robin

"Buon 72° compleanno papà! Stavo ricordando quanto mi piaceva il tuo sguardo. Quello sguardo con un sorriso malizioso e affettuoso che i tuoi amici e i tuoi cari conoscevano così bene. Gioioso, curioso e meraviglioso. Mi manchi e ti amerò per sempre!": così Zak, soprannome di Zachary Pym Williams, a corredo di una foto dal film "Good Morning Vietnam", ha ricordato il papà, morto suicida nel 2014. Si tratta del primogenito di Robin Williams, nato dal primo matrimonio dell'attore con Valerie Velardi.

Spesso Zak ricorda il padre esaltando le sue doti e tutti gli insegnamenti. Lo scorso giugno in occasione della festa del papà in America gli ha dedicato altre parole d'amore: "A tutti i papà che si impegnano al massimo per i loro figli, grazie per tutto quello che fate. Papà, oggi ti ricordo in particolare per il tuo coraggio e per la tua gentilezza. Grazie per avermi aiutato a imparare a essere gentile con me stesso come primo passo per affrontare gli altri. Buona festa del papà, ti amo per sempre!".

Il ricordo di Zelda Williams

Anche la secondogenita di Robin Williams, Zelda, nata dal secondo matrimonio con Marsha Garces, ha ricordato il papà defunto nel giorno del 72esimo compleanno. "Tanti auguri a Poppo, che sicuramente sarebbe stato là fuori a combattere la buona battaglia per l'arte e gli artisti oggi e sempre", le parole su Twitter a corredo di una vecchia foto scattata durante una protesta. L'attrice si riferisce all'attuale sciopero degli attori e della Writer's Guild of America.