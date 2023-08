Gerry Scotti compie 67 anni, al compleanno in Puglia c’è anche Giuliano Sangiorgi Giorni di vacanza e di festa per il conduttore di Canale 5, che ha spento 67 candeline mentre è immerso tra le bellezze pugliesi. Presente al suo compleanno anche il frontman dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi.

A cura di Andrea Parrella

Gerry Scotti festeggia 67 anni e lo fa in Salento. Il conduttore sta infatti trascorrendo le sue vacanze estive tra il mare e le campagne pugliesi, esplorando le meraviglie delle masserie e dei resort locali. Ed è proprio da qui che il conduttore di Caduta Libera e volto di Tu Si Que Vales ha deciso di celebrare il suoi compleanno, spegnendo le 67 candeline.

La festa con Giuliano Sangiorgi

Diverse le foto e i video che sono comparsi nelle scorse ore sui social, compresa una clip nella quale Gerry Scotti ricorda il suo passato commentando alcune foto della sua vita, da quando era bambino al mare, alla conoscenza di Claudio Cecchetto, che di fatto lo ha scoperto e lanciato nel panorama televisivo insieme ad altri volti noti del piccolo schermo. Scotti su Instagram ha inoltre condiviso un pensiero, citando la famosa canzone di Biagio Antonacci: "Con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro di me."

Nelle stesse ore sui social è comparso un video di Gerry Scotti in compagnia di Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro che viene immortalato al fianco di Scotti, mentre quest'ultimo è impegnato nella preparazione di un enorme padella con della pasta. E Scotti scherza con Sangiorgi: "Sono ingaggiato perché so che lei, maestro, oggi è impegnato con le prove". Un video, quest'ultimo, comparso tra le storie Instagram dello stesso Gerry Scotti.

Gli auguri di Carlo Conti e Rudy Zerbi

Immancabilmente sono arrivati, nel corso della giornata, gli auguri virtuali di tanti amici e colleghi del conduttore. Tra questi Carlo Conti, legato a Scotti dalla "benedizione" di Costanzo che li nominò con Paolo Bonolis i nuovi tre tenori della conduzione. Tra gli auguri anche quelli di Rudy Zerbi: "Buon compleanno all'unico, vero imprescindibile uomo della mia vita".

Gerry Scotti torna con La Ruota della Fortuna

Il conduttore, intanto, si prepara a una stagione televisiva che ha in serbo per lui molteplici impegni. Non solo quelli ormai fissi, con il ritorno a Tu Si Que Vales a inizio stagione e i quiz pomeridiani che condurrà anche quest'anno. Per Gerry Scotti c'è in programma anche un'interessante operazione revival, conil ritorno de La Ruota della Fortuna, storico format portato al successo in Italia con la conduzione di Mike Bongiorno. Non è ancora chiara la modalità di messa in onda del programma, che dovrebbe essere destinato alla prima serata di Canale 5.