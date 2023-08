Il figlio di Robin Williams lo ricorda a 9 anni dalla morte, il tenero post sui social Zak Williams, figlio di Robin Williams, ha ricordato il padre nel nono anniversario della sua morte con una foto in cui lo prende bonariamente in giro per il suo stile in fatto di abbigliamento.

Zak Williams ricorda il padre Robin Williams nel nono anniversario della sua morte. Ilf figlio del celebre attore, scomparso l’11 agosto 2014, ha condiviso sui social una foto in cui prende bonariamente in giro il genitore per il suo stile in fatto di abbigliamento. Nella foto pubblicata sui suoi canali social, Williams gioca su un campo da tennis sfoggiando t-shirt e pantaloni al ginocchio chiaramente casual.

Il post di Zak Williams

“Papà, nel nono anniversario della tua scomparsa, ti ricordo per le tue eccellenti scelte di moda. Questi giorni sono sempre difficili e mi piace ricordarti per essere stato così, molto ‘tu’. Ti amo tantissimo”, ha scritto Zak Williams nel post pubblicato sui social in occasione del post pubblicato a nove anni dalla morte del genitore. Centinaia i commenti dei fan dell’attore, la stragrande maggioranza dei quali non ha mai dimenticato il talentuoso attore. Zak aveva già ricordato pubblicamente il padre qualche settimana fa. Con un post pubblicato il 21 luglio, data in cui l’attore avrebbe compiuto 72 anni, l’uomo diede voce alla nostalgia nei confronti del genitore:

Buon 72° compleanno papà! Stavo ricordando quanto mi piaceva il tuo sguardo. Quello sguardo con un sorriso malizioso e affettuoso che i tuoi amici e i tuoi cari conoscevano così bene. Gioioso, curioso e meraviglioso. Mi manchi e ti amerò per sempre!

La morte di Robin Williams

Robin Williams è morto l’11 agosto 2014, suicidandosi nella sua villa di Tiburon, nella baia di San Francisco. Aveva 63 anni. Poco tempo prima, Williams aveva scoperto di essere affetto dal morbo di Parkinson, scoperta che lo aveva gettato in un profondo stato di depressione. Solo dopo l’autopsia, il medico legale stabilì che a capire l’attore era una patologia neurodegenerativa che ha diversi punti in comune con il morbo di Parkinson, la demenza dei corpi di Lewy.