Whoopi Goldberg fa un’amara confessione: “Non posso permettermi di ritirarmi, devo pagare le bollette”

Whoopi Goldberg ha costruito una carriera luminosa. L'attrice è stata la protagonista di film molto amati come Ghost, Sister Act, Il colore viola, Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare e tanti altri. Dal 2007 conduce The View, programma trasmesso dalla ABC. Oggi l'attrice ha sessantanove anni e non le dispiacerebbe affatto rallentare un po' o ritirarsi dalle scene. In un'intervista rilasciata in queste ore, tuttavia, ha spiegato di non poterselo permettere.

Perché Whoopi Goldberg non può andare in pensione

Whoopi Goldberg è uno dei volti più rappresentativi del cinema internazionale. Nel corso della sua carriera ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti tra cui l'Oscar come miglior attrice non protagonista per il film Ghost. In queste ore, è stata intercettata da una reporter di Entertainment Tonight che le ha chiesto se, a 69 anni, stia prendendo in considerazione l'idea di rallentare nella sua carriera. La risposta di Whoopi Goldberg ha spiazzato tutti. L'attrice ha replicato: "Chi può permetterselo?". E ha tirato in ballo i suoi tre divorzi: "Se non ti sposi bene, devi continuare a lavorare". Quando le è stato detto che alla luce di quanto ha lavorato dovrebbe avere i soldi necessari per permettersi di andare in pensione, ha spiegato: "No, per ora no, non ancora. Devo continuare a pagare le bollette".

Whoopi Goldberg ha tre divorzi alle spalle

Whoopi Goldberg con l’ex marito Lyle Trachtenberg

Whoopi Goldberg è attualmente single dopo un'intensa vita sentimentale che l'ha vista indossare l'abito da sposa per tre volte. È convolata a nozze per la prima volta nel 1973 con Alvin Martin, l'assistente sociale che l'aiutò a completare un percorso per uscire dalla tossicodipendenza. Da lui ha avuto la figlia Alex. Il matrimonio è durato sei anni. Nel 1979 si sono detti addio. Nel 1986, l'attrice ha sposato David Claessen, direttore della fotografia da cui ha divorziato tre anni dopo. Infine, le nozze con il collega Lyle Trachtenberg nel 1994. In questo caso l'idillio è durato solo un anno.