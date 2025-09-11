È morta Polly Holliday, attrice di Gremlins e Mrs. Doubtfire: aveva 88 anni

L’attrice che ha recitato in Gremlins e Mrs. Doubtfire, Polly Holliday è morta a 88 anni. La notizia arriva dal suo agente: morta nella sua casa a Manhattan, era malata da tempo.

È morta Polly Holliday, attrice nota per i suoi ruoli in film di successo quali Gremlins e Mrs. Doubtfire e serie tv come Alice e Flo. È scomparsa lo scorso martedì 9 settembre a Manhattan, stando all'annuncio fatto dal suo agente e amico di lunga data Dennis Aspland. L'attrice aveva 88 anni e da tempo lottava contro alcuni problemi di salute.

La morte di Polly Holliday, l'attrice aveva 88 anni

È morta a 88 anni Polly Holliday, attrice che raggiunse la fama a fine anni '70 con il suo ruolo in Alice, dal nome Flo. People.com fa sapere che la scomparsa è stata confermata dal suo agente e amico di lunga data, Dennis Aspland. Lottava da tempo contro problemi di salute, e la sua morte sarebbe avvenuta nella sua casa di Manhattan, a New York, a causa di complicazioni per una polmonite. Polly Holliday non si è mai sposata e non ha avuto figli. Al tabloid statunitense, anni fa, raccontò che la sua vita era dedicata unicamente al lavoro.

Polly Holliday in Mrs. Doubtfire

La lunga carriera di Polly Holliday

Polly Holliday, morta a 88 anni, divenne nota a fine anni '70 con il ruolo di Flo nella serie Tv Alice, grazie alla quale vinse per due volte il Golden Globe. Dal suo personaggio, nacque anche lo spin off della serie dal titolo Flo. Per la serie, ottenne anche tre nomination agli Emmy e la sua frase "Kiss my grits" (tradotto Bacia il mio porridge) divenne un tormentone. Nel corso della sua carriera Holliday ha recitato anche in Gremlins, per il quale vinse un Saturn Award, nel film cult Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre nei panni della vicina Gloria Chaney, e in Genitori in trappola. L'ultima sua apparizione sul grande schermo risale al 2010, nel film Fair Game – Caccia alla spia nel quale ha recitato con Naomi Watts e Sean Penn. Non si è mai sposata e non ha avuto figli, tempo fa in un'intervista ammise di essersi concentrata solo sulla carriera lungo tutta la sua vita.