spettacolo
video suggerito
video suggerito

Wilma Goich a 79 anni: “Non voglio un uomo vecchio di cui prendermi cura, ricevo le attenzioni dei giovanissimi”

Wilma Goich, che già durante la sua partecipazione al Grande Fratello aveva fatto discutere per la cotta semiseria nei confronti di Daniele Dal Moro – di oltre 40 anni più giovane – ribadisce di non avere alcuna intenzione di legarsi a un uomo anziano.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Stefania Rocco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Cantante che ha cominciato la sua carriera nel 1964, oggi 79enne, Wilma Goich conferma di non avere alcuna intenzione di innamorarsi di un uomo più grande. Intervistata da Novella2000, l’artista torna a parlare di un argomento che già in passato aveva fatto discutere il pubblico: il desiderio di innamorarsi di un uomo che possa amalgamarsi alla perfezione con il suo spirito da giovanissima. Non uno più vecchio, insomma, come nel caso dell’ex marito Edoardo Vianello, che di anni ne ha 87.

I desideri di Wilma Goich

“Non più vecchio”, ha confidato la cantante descrivendo le caratteristiche di un potenziale uomo ideale, “Non voglio un compagno di cui dovermi prendere cura, piuttosto sto per conto mio. Spesso mi capita di ricevere le attenzioni dei giovanissimi, e non sono affatto chiusa alla possibilità di innamorarmi”. Attenzioni sulle quali ha preferito non indugiare ma che, assicura, arrivano da uomini che definisce molto più giovani. E chissà che non sia con uno di questi corteggiatori che Goich ritroverà nuovamente l'amore in un futuro non troppo lontano.

La simpatia mai taciuta per Daniele Dal Moro

Le preferenze in campo sentimentale di Goich avevano già fatto discutere il pubblico quando, all’epoca della partecipazione al Grande Fratello nel 2022, incontrò Daniele Dal Moro, imprenditore più giovane di oltre 40 anni nei confronti del quale le capitò di provare un trasporto immediato. “Mi ha risvegliata”, confidò alle sue amiche di percorso all’interno della Casa, rivelando di essere tornata a provare sentimenti che a lungo aveva creduto sopiti. Tra loro ci fu solo un legame platonico, ma la confidenza (e un bacio a fiori di labbra in confessionale) che li aveva legati tenne banco per settimane nel corso delle dirette serali del reality, circostanza della quale entrambi erano apparsi pienamente consapevoli.

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Donatella Zaccagnini Romito, escort di lusso: "In poche ore guadagnavo quanto un mese di lavoro all'università"
Ingegnere e escort di lusso, la sua battaglia per legalizzare la prostituzione
"Il codice Ateco non basta, per la legge organizzare 'eventi' è ancora reato"
"Regolarizzare la prostituzione permette entrate maggiori nelle casse dello Stato"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views