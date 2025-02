video suggerito

Wilma Goich: "Da 5 anni aspetto una chiamata da Edoardo Vianello. Non c'era quando è morta nostra figlia" Ospite dell'ultima puntata de La Volta Buona, Wilma Goich ha parlato del rapporto con il suo ex marito Edoardo Vianello e del perché non ha nessuna intenzione di lavorare ancora con lui.

Wilma Goich è tra gli ospiti della puntata La Volta Buona in onda martedì 5 febbraio. Nel corso della puntata, la cantante ne ha approfittato per rispondere ad alcune dichiarazioni di Edoardo Vianello, chiarendo il perché non ha più nessuna intenzione di lavorare con il suo ex marito. A Caterina Balivo, poi, ha parlato della morte di sua figlia Susanna e del dolore per non aver avuto accanto Vianello nei momenti prima della sua scomparsa.

Wilma Goich: "Edoardo Vianello mi ha allontanata dal palco"

Wilma Goich è categorica: "Io i Vianella non li rifaccio più". Nella puntata de La Volta Buona in onda mercoledì 5 febbraio ha chiarito il perché della decisione di mettere fine al sodalizio lavorativo con il suo ex marito: "Abbiamo ripreso a cantare insieme sette, otto anni fa. Poi, però, è successa una cosa che non mi è piaciuta. Non è piaciuta a nessuno in realtà". La cantante ha raccontato un retroscena di un loro spettacolo:

Quando ha festeggiato i suoi 60 anni a Roma mi ha invitata sul palco e abbiamo cantato insieme. Alla fine, senza dire ne ‘a' ne ‘b' mi ha allontanata dicendo ‘vai' per far salire sul palco la moglie a cantare una mia canzone. Quando è salita ha detto: ‘I Vianelli si rinnovano'.

Goich ha lasciato intendere che si è trattato di una mancanza di rispetto: "Io, se fossi stata in lei, mi sarei rifiutata".

Wilma Goich: "Edoardo Vianello non ha mai risposto alle mie lettere, sono anni che aspetto una sua chiamata"

Caterina Balivo, poi, ha aggiunto un ulteriore tassello al racconto del rapporto tra Edoardo e Wilma, inesistente da quando è venuta a mancare loro figlia Susanna. "Lui non è stato presente, non c'era – ha chiarito Goich – Non ha mai risposto a una lettera che gli ho inviato, ogni parola scritta è stata una lacrima per me. Sono cinque anni che aspetto che alzi il telefono e mi chieda come stia. Un po' di tempo fa gli ho scritto un'altra lettera, ma nemmeno a questa ha risposto". Il cantante, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera tempo fa, aveva spiegato di non essere stato in grado di vedere sua figlia Susanna nei suoi ultimi giorni di vita. "Qui stiamo parlando di una figlia, non di un amico. Lui è un padre e sapeva che mancavano poche ore, lo sapeva e non è venuto – ha obiettato Goich – Non vieni a salutare tua figlia? Io sono stata onnipresente. Ho dovuto prendere il telefono e dirgli ‘Susanna non c'è più'".