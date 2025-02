video suggerito

Edoardo Vianello a Wilma Goich: "In tv sparla di me. Assente alla morte di nostra figlia? Non sapevo affrontarla" Ospite de La Volta Buona, Edoardo Vianello ha replicato a Wilma Goich, che l'aveva accusato di non essere stato presente alla morte della figlia Susanna. "Quando ho saputo che non c'era più niente da fare, non ho avuto più la forza. Non sarei stato capace di affrontarlo", ha spiegato.

A cura di Elisabetta Murina

Edoardo Vianello replica a Wilma Goich. Ospite de La Volta Buona, nella puntata in onda lunedì 24 febbraio, il cantautore ha risposto ad alcune recenti dichiarazioni della ex moglie, la quale sosteneva che lui non fosse stato presente dopo la morte della figlia Susanna. La donna è venuta a mancare all'età di 49 anni nel 2020, in piena pandemia. "Non è stato presente, non ha mai risposto a una lettera che gli ho inviato. Sono cinque anni che aspetto che alzi il telefono e mi chieda come stia", aveva dichiarato Goich.

La replica di Vianello alle parole di Wilma Goich

"Il racconto che ha fatto lei è pieno di bugie, non è esattamente come dice", ha esordito Edoardo Vianello rispondendo alla ex moglie. Il cantautore e produttore ha spiegato di essere stato presente da un punto di vista pratico quando la figlia Susanna si è ammalata: "Se non mi fossi interessato io, non si sarebbe nemmeno saputo che stava male. Soffriva di alcuni dolori e non sapeva spiegarli finché io non mi sono adoperato per farle fare esami e metterla nelle mani del miglior professore".

Le condizioni di salute di Susanna sono poi peggiorate, fino alla notizia che non c'era più niente da fare per poterla salvare. Da quel momento Vianello ha scelto di fare un passo indietro: "Non ho avuto più la forza. Eravamo in piena pandemia, a trovarla ci potevano andare solo due persone, ho preferito fossero Wilma e suo figlio. Non sarei stato capace di affrontarlo". Il cantautore ha poi aggiunto: "Non devo dimostrare a nessuno il mio dolore, mi dà fastidio quando viene spettacolarizzato. È una cosa che ho dentro, so io cosa ho sofferto e cosa mi manca. Vogli avere un ricordo vivo di Susanna". Vianello ha infine fatto chiarezza sulla lettera che gli ha scritto la ex moglie e a cui non ha mai risposto:

Ha detto di averla scritta cinque anni fa ma non è così, l'ha scritta un anno fa. Non ho risposto per il semplice fatto che ogni volta che viene in tv sparla di me, è un rapporto che non mi interessa più tenere in piedi. Non vedo perché dopo 50 anni che siamo separati, ancora debba discuterne, evidentemente non ha argomenti. Cosa ti viene in tasca a parlare male di me?

Cosa aveva detto Wilma Goich sul marito Edoardo Vianello

Sempre ospite de La Volta Buona, nella puntata del 5 febbraio, Wilma Goich aveva spiegato che l'ex marito era sparito dalla sua vita dopo la morte di loro figlia Susanna. "Non è stato presente, non ha mai risposto a una lettera che gli ho inviato, ogni parola scritta è stata una lacrima per me. Sono cinque anni che aspetto che alzi il telefono e mi chieda come stia", ha spiegato la cantante. A darle più fastidio il fatto che Vianello non ci fosse quando ormai non c'era più niente da fare: "Lui è un padre e sapeva che mancavano poche ore. Non vieni a salutare tua figlia? Io sono stata onnipresente".