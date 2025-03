video suggerito

Wanda Nara coinvolta nell'arresto dell'imprenditore Elías Piccirillo, la versione dei fatti della showgirl Wanda Nara è stata avvistata nelle vicinanze di Elías Piccirillo, il giovane imprenditore argentino arrestato con l'accusa di truffa. Secondo i media locali, qualche ora dopo, la showgirl sarebbe anche stata vista alla guida di un'automobile che avrebbe comprato proprio da lui. Ecco cosa sta succedendo.

A cura di Sara Leombruno

Wanda Nara torna ancora una volta al centro dei gossip spagnoli e stavolta Mauro Icardi non c'entra. La showgirl è stata avvistata nelle vicinanze di Elías Piccirillo, giovane imprenditore e ex compagno dell'attrice argentina Jésica Cirio, poco prima che venisse arrestato con l'accusa di truffa. Secondo i media locali, qualche ora dopo, la showgirl sarebbe anche stata vista alla guida di un'automobile che avrebbe comprato proprio da lui.

Il rapporto tra Wanda Nara e Elías Piccirillo

Secondo fonti argentine, Wanda Nara e Elías Piccirillo si conoscerebbero da anni e avrebbero avuto dei rapporti commerciali in passato. Nello specifico, Nara avrebbe acquistato da lui una lussuosa automobile, il che potrebbe metterla nei guai, visto che l'uomo è stato arrestato con l'accusa di truffa. La showgirl, in particolare, sarebbe stata avvistata nelle vicinanze dell'imprenditore proprio nel momento in cui stava per essere fermato dalle forze dell'ordine e questo ha sollevato interrogativi sulla natura del loro rapporto.

La versione dei fatti della showgirl

In seguito alle voci circolate su un loro presunto accordo economico, Wanda ha deciso di rompere il silenzio. Attraverso una storia su Instagram, ha spiegato di trovarsi nel quartiere per affari immobiliari, affermando di essere interessata ad alcune case. Ha anche negato di aver acquistato un’automobile da Piccirillo, specificando di averlaa cquistata direttamente dall’azienda madre, dopo una trattativa durata ben quattro mesi. La sua storia Ig è diventata virale ed è stata ripresa immediatamente da tutti i media argentini.