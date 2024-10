video suggerito

Ursula Bennardo attacca Sossio: “Non ha mai mantenuto i figli”, Aruta: “Mi hai rovinato la vita” Sale la tensione tra Sossio Aruta e la ex compagna Ursula Bernardo. Scambio di pesanti accuse social tra i due, con la donna che accusa il calciatore di non mantenere i suoi figli e l’uomo che replica durissimo: “Mi hai rovinato la vita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sale la tensione, almeno sui social, tra Sossio Aruta e Ursula Bernardo. I due ex volti di Uomini e Donne si sono scontrati rispetto alle rispettive responsabilità a proposito di figli, impegni e mantenimento. Sossio sostiene che Ursula gli impedisca di vedere Bianca, la loro bambina. La donna replica, accusandolo di essersi disinteressato al suo benessere mentale e materiale. L’occasione per scontrarsi arriva come una domanda posta attraverso l’apposito box Instagram. “Vedi i tuoi figli più spesso di quanto vedi Bianca?”, gli era stato chiesto, domanda cui Aruta ha risposto così: “Purtroppo li vedo poco, sono lontanissimi. È una situazione molto difficile da gestire. Lo era prima, figuriamoci adesso con Bianca”.

Le accuse di Ursula Bennardo

Ursula ha reagito male e, dopo avere letto la risposta dell’ex, ha replicato furiosa: “Vi sembra normale che un genitore lontano chilometri da sua figlia, per sua scelta e comodità, che ha visto pochissimi giorni in quasi nove mesi, anziché preoccuparsi della sofferenza che sta creando e disagi si preoccupi invece solo di: vietare che sia esposto sui social, vietare il consenso all’espatrio e vietare il rinnovo dei documenti? Per impedirle di viaggiare con la mamma in vacanza”. Ursula ha quindi lasciato intendere che la domanda ricevuta da Sossio sui social sia stata inventata per provocarla: “Strumentalizzare mamma, figlia e la situazione (con racconti fittizi) per attirare l’attenzione sui social? Inventando addirittura box domande studiate. Una persona che non ha mi sostenuto spese di una casa e mantenuto i figli, pensi che sia un bancomat per 200 € mensili che invia a un figlio? Non occupandosi di null’altro né fisicamente, né mentalmente, né altro. Pensando inoltre che il genitore si possa dare anche solo virtualmente da un telefono per mesi e anni e sentirsi un buon genitore?”. E sempre più furiosa ha concluso:

Ovviamente io sono schifata e mai avrei voluto riparlarne qui, anche perché c’è chi se ne sta occupando… purtroppo però la pazienza ha un limite e la mia lo ha raggiunto. Non finisce una storia così fresca e in età adulta per non amore! Ma solo per motivi molto gravi, che per motivi legali non posso raccontarvi. Perdonatemi, ma sono esausta.

La replica di Sossio Aruta

Altrettanto violenta è stata la replica di Sossio che ha puntato il dito contro la ex compagna, accusandola di avergli rovinato la vita: “Non è stata una mia scelta, né una mia comodità. Vergognati. In 8 mesi sono venuto 6 volte, affrontando spese e sacrifici nelle mie possibilità. Mi preoccupo ogni singolo giorno di mia figlia videochiamandola. La sofferenza e i disagi sono frutto delle tue bastar***te. Riguardo i divieti, sono 9 mesi che mi vieti di dormire con mia figlia perché sono un maschio. Fai vomitare. Sei stata a Napoli, a 5 chilometri da casa mia, e non mi hai portato mia figlia pur sapendo le mie difficoltà nel venire costantemente a Taranto perché avevi altro da fare. Ti hanno vista in dolce compagnia, taci. Se c’è qualcuno che vuole attirare l’attenzione sui social, dove sei sempre mezza nuda, e studia tutto a tavolino sei proprio tu”. È un fiume in piena Sossio, che seguita ad attaccare la ex: “Sono 10 anni che sostengo ogni mese i miei due figli e lo sai benissimo, ho sempre sostenuto nelle mie possibilità il mio essere “ospite a casa tua”. Se vuoi, pubblico i bonifici. Mi occupo di Bianca solo virtualmente e mentalmente per ovvi motivi, fisicamente non posso grazie a te che mi hai allontanato. Mi impegno con le mie forze a farlo anche con la presenza ed economicamente, sempre nelle mie possibilità e grazie a te per avermi preso per il c*** per 5 anni e avermi rovinato la vita. Sono un bravo genitore e lo dico a voce alta perché ci sono sempre nonostante le mie difficoltà. Sapendo che ho altri due figli dovresti avere un minimo di comprensione, ma hai venduto l’anima al diavolo. Bacia per terra: ci sono papà che spariscono del tutto, io non ho mai abbandonato mia figlia”. Infine, ha concluso:

Quello che prova schifo sono io, sono mesi che mi descrivi sui social come una mer** che non fa il proprio dovere come padre. È il contrario e se vuoi ti mostro i bonifici. Sono mesi che fai la vittima quando sei stata tu a decidere la fine di questa storia e ti sei data subito alla pazza gioia. A Taranto lo sanno tutti, la gente parla. Puoi nasconderti quanto ti pare. Meglio che taccia. Riguardo i gravi motivi…Non vedo l’ora che lo racconti pubblicamente e ti invito a farlo. Ho la coscienza pulita e trasparente, c’è un fascicolo pronto di denunce che ti aspetta per accuse infondate, calunnie e diffamazione. Sono pronto a tutto.