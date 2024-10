video suggerito

Sossio Aruta risponde alle accuse di Ursula Bennardo: "Mi ha sempre ritenuto inferiore, io l'ho amata veramente" Continua lo scontro social tra Sossio Aruta e Ursula Bennato. Alle accuse di non aver provveduto al mantenimento dei figli, l'ex di Uomini e Donne ha risposto: "Ho desiderato mia figlia Bianca con tutto me stesso, Ursula ha sempre avuto un pregiudizio nei miei confronti". E sul possibile ritorno nel programma di Maria De Filippi: "La vita va avanti".

A cura di Sara Leombruno

Continua lo scontro social tra Sossio Aruta e Ursula Bennato. Qualche giorno fa, la ex di Uomini e Donne e Temptation Island aveva mosso pesanti accuse nei confronti dell'ex compagno, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento dei figli. L'ex Dama l'aveva definito come una persona che "non ha mi sostenuto spese di una casa e mantenuto i figli". Dura la replica di Sossio che, intervenuto nel corso della puntata di Casa Lollo 2 di Lorenzo Pugnaloni, ha parlato della sofferenza che le sue affermazioni gli hanno causato: "Io ho amato veramente questa donna, purtroppo mi ha sempre visto come una persona di basso livello come cultura, intelligenza e modi di fare".

La risposta di Sossio Aruta alle accuse dell'ex compagna

In alcune stories caricate su Instagram, Bennardo aveva svelato che l'ex compagno inviasse solo 200 euro mensili per il mantenimento della piccola Bianca: "Pensi che il genitore si possa fare solo virtualmente da un telefono per mesi e anni per sentirti un buon genitore?", aveva scritto. Le affermazioni hanno colpito non poco l'ex Cavaliere, che a Pugnaloni ha raccontato il suo stato d'animo:

Ci sono stato malissimo, credo ancora ora che sia solo un sogno. Hai fatto capire che io non ho mai amato, che non ho mai dato nulla né dolcezza né affetto e invece a partire da mia figlia Bianca, che ho desiderato con tutto me stesso, io ho amato veramente questa donna. Ho condotto cinque anni da papà, da compagno, ho vissuto una vita felice e tranquilla, ora mi trovo nella giungla. Mi trovo in un mondo che non mi appartiene più e nel quale non volevo più tornare, devo lottare con tante cose e pensare che qualcuno creda che qui è tutto rose e fiori mi fa molto male, perché vuole dire che di me non ha capito niente.

"Ursula mi ha sempre visto inferiore culturalmente"

Ursula aveva anche definito lei e il suo ex compagno "culturalmente diversi". Anche in questo caso, l'affermazione ha offeso Sossio, che ha spiegato che questa sua convinzione è stata una dei motivi della loro rottura: "Purtroppo mi ha sempre visto come una persona di basso livello come cultura, come intelligenza e nei modi di fare. Mi ha sempre ritenuto inferiore, mi ha sempre trattato guardandomi dal basso verso l'alto, io invece l'ho sempre guardata in uguaglianza". Nonostante questo, Sossio ribadisce di aver provato nei suoi confronti dei sentimenti reali: "Tutti dei pregi e dei difetti e io l'ho amata anche nei suoi difetti, perché anche lei non è perfetta, ha avuto pregiudizi cattivi e bruttissimi che poi hanno portato alla fine di questo amore".

Il possibile ritorno a Uomini e Donne

L'ex Cavaliere non ha escluso un suo possibile ritorno a Uomini e Donne, programma nel quale divenne un vero e proprio protagonista, prima di conoscere Ursula: "Sono passati nove mesi dalla fine della nostra storia, se decidessi di tornare sarebbero anche fatti miei, la vita va avanti. Sono alla ricerca ancora di tante cose perché mi è cascato il mondo addosso, ho tanto bisogno di autostima, quindi se mi dovessero chiamare, perché non andare?".