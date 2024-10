video suggerito

Edoardo Tavassi: "Sonia Bruganelli oggi piange a Ballando, ma non proverà mai quello che fece provare a me" Edoardo Tavassi commenta la reazione di Sonia Bruganelli alle critiche ricevute a Ballando con le stelle. Nel 2023, l'ex concorrente del Grande Fratello fu destinatario di un durissimo attacco da parte dell'allora opinionista del reality show.

A cura di Stefania Rocco

“Mai visto un concorrente più subdolo di Edoardo Tavassi, burattinaio di poverini che hanno scarsa personalità”. “Giaele, non mi interessa quello che dici. Mi interessano i protagonisti”. Era marzo 2023 e su Canale5 andava in onda un’edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista. A pronunciare queste frasi cariche di livore fu proprio la produttrice televisiva, oggi concorrente di Ballando con le stelle. La stessa donna che si è sciolta in lacrime dopo un giudizio ricevuto dalla giurata Selvaggia Lucarelli che l’aveva definita “piccola sul palco”. Destinatario parziale di quell’invettiva fu Edoardo Tavassi, all’epoca nella posizione in cui si trova Bruganelli oggi, quella di concorrente. “Per capire davvero cosa provai io all’epoca, Sonia Bruganelli concorrente dovrebbe essere giudicata da Sonia Bruganelli opinionista”, dichiara oggi il romano a Fanpage.it che lo ha raggiunto per un commento.

Qualche anno fa fosti tu a diventare bersaglio di un durissimo attacco di Sonia Bruganelli, all’epoca opinionista del GF. Oggi che è lei a essersi calata nel ruolo di concorrente a Ballando con le stelle, è apparsa ferita da un giudizio – nemmeno eccessivo – ricevuto dalla giurata Selvaggia Lucarelli. Cosa ne pensi?

Sonia Bruganelli sta montando un caso enorme solo perché Selvaggia Lucarelli le ha detto che appare “piccola sul palco”. Nulla di grave. Ricordo, invece, che quando era lei a essere opinionista al Grande Fratello, andò sul personale giudicando me e i miei compagni di avventura e lo fece con rabbia. Si scagliò contro una persona chiusa nello stesso contesto da 5 mesi senza avere la minima percezione di quanto accade all’esterno. Si permise di dirmi “Hai 40 anni e sei subdolo, senz’anima e manipolatore” senza pensare alle ripercussioni psicologiche che avrei subito in quanto “recluso” in una Casa senza contatti con l’esterno.

Perché credi fosse stata tanto aspra in quell’occasione?

Ho sempre avuto il dubbio che Sonia non vedesse il Grande Fratello quando era opinionista del programma e che quindi i suoi interventi non avessero senso. Ma anche così, come si fa a dire a un concorrente “Non parlo con te perché non sei protagonista” e a un altro che è un “40enne senza anima”? E oggi ti lamenti perché Lucarelli ti ha detto che sei “piccola sul palco”? La rabbia con la quale mi si rivolse sembrava dettata da un fatto personale, come se le avessi ammazzato il cane. Le parole hanno un peso enorme: non puoi sapere che tipo di reazioni avrà la persona alla quale ti rivolgi, né quanto sia fragile. Lei non può permettersi di fare tutto questo casino oggi sapendo che cosa ha detto in tv in passato. Lucarelli non l’ha sminuita in quanto persona o madre, era un giudizio tecnico su fatti inerenti al programma. Cosa che Bruganelli con me non ha fatto.

Oggi i ruoli sono cambiati: Sonia Bruganelli è una concorrente “esposta” al giudizio di chi è chiamato a commentare.

Non saprà mai davvero cosa significa quello che ho subito io. Per saperlo, Sonia Bruganelli concorrente dovrebbe essere giudicata da Sonia Bruganelli opinionista. Lì avrebbe realmente capito che cosa si prova.

Si è mai scusata per quelle parole?

Mai, nemmeno a telecamere spente. Ricordo che mentre mi attaccava ridevo perché volevo parlare e non me lo permisero. Riuscii solo a consigliarle di guardare la diretta del GF prima di fare commenti che hanno il potere di investire una persona che non ha alcun contatto con l’esterno e per la quale l’unica “voce del popolo” è la tua. Mi ricordo che nei giorni successivi continuavo a chiedermi perché avesse detto quelle cose a me che sentivo di essere una persona buona. Un attacco così ti spiazza, ti fa stare male. Adesso lei sta male perché le hanno detto che è piccola sul palco? Fa ridere. Se ha reagito così per quello, non oso immaginare cosa avrebbe fatto se a giudicarla fosse stata la Sonia Bruganelli che ha giudicato me.

Bruganelli ha recentemente dichiarato che, se potesse tornare indietro a quando era opinionista, modificherebbe i toni perché in certi momenti non è stata garbata.

E che deve dire? Solo che non capisco come mai, trovandosi poco garbata, abbia ripetuto in radio e successivamente lo stesso concetto cui aveva dato voce al GF. E poi continuo a pensare che sia lei a voler montare un caso. Vogliamo comparare quello che è stato detto a lei con quello che abbiamo subito io, Micol Incorvaia e Giaele De Donà? Non è paragonabile. Non sto godendo per quello che le sta accadendo. Penso solo che potrebbe cavarsi d’impaccio accettando le critiche, visto che lei ha sparato a zero sugli altri. Se le dicono che è piccola sul palco non può mettere in mezzo la figlia alla quale al massimo interessa che sia una brava madre. E allora che cosa avrebbero dovuto pensare mia madre, mio padre, mia sorella, i miei amici e tutta la mia famiglia mentre mi diceva tutto quello che mi ha detto?