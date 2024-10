Beatrice Luzzi e l’addio in tv alla suocera in fin di vita: “Non perdono l’imbarazzo creato alla mia famiglia”

video suggerito

A qualche settimana dal momento in cui era stata investita da una polemica per avere approfittato della diretta tv del Grande Fratello per dire addio alla suocera in fin di vita, Beatrice Luzzi replica a quanti l’hanno criticata. Determinata a non fare alcun passo indietro rispetto alle intenzioni che l’avevano spinta a rivolgere un pensiero alla madre del suo ex marito – donna alla quale è stata a lungo profondamente affezionata – Beatrice ha spiegato i motivi del suo gesto.

Beatrice Luzzi: “Perché mi sono permessa di omaggiare la mia ex suocera”

“Non ho potuto rispondere prima a causa di prioritarie complessità familiari, ma adesso sento proprio la necessità di dire la mia a Francesco Merlo (il giornalista di Repubblica che aveva definito l’episodio un esempio di idiozia macabra, ndr) in primis, e a molti altri”, ha scritto Beatrice in un tweet pubblicato qualche ora fa sul suo profilo ufficiale. Quindi ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a utilizzare un mezzo come la televisione per un saluto da molti considerato tanto intimo:

Ebbene sì, mi sono permessa di omaggiare la mia ex suocera, che mi ha sempre seguita con affetto e attenzione, con un ultimo saluto, prima che la sua coscienza, e poco dopo il suo corpo, ci lasciasse. Ho approfittato della diretta nazionale? Ebbene sì (anche perché non potevo raggiungerla); ma penso di potermelo permettere (come molti altri prima di me) date le volte che la "diretta nazionale" ha approfittato di me. È così scandaloso? Concetto relativo.

Beatrice Luzzi contro i media: “Mi consola solo il fatto che Laura ne sia stata felice”

“Rispetto alla pornografia del dolore così diffusa tra i nostri media nazionali (e ben tollerata dai nostri "attenti intellettuali") beh, direi di no, non così tanto scandaloso da suscitare il clamore che ci avete creato intorno: un semplice ultimo saluto ad una persona in fin di vita”, ha proseguito Beatrice per poi dar voce alla rabbia che tali critiche hanno generato, soprattutto in relazione al momento particolarmente difficile che la sua famiglia e l'ex marito Alessandro Cisilin stavano vivendo:

Clamore e cattiverie che hanno chiaramente creato imbarazzo alla mia meravigliosa famiglia di Trieste in un momento così doloroso: ed è questo che non mi/vi posso perdonare. L'unica cosa che mi consola (e che mi ha spinta a farlo) è che Laura ne sia stata felice. E adesso un saluto a voi tutti (non ultimo, si intende) che vi mostrate sempre più sensibili al Chi e molto poco oggettivi sul Cosa e Come, tradendo alla radice il vostro ruolo di "opinionisti".