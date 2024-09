video suggerito

Polemica su Beatrice Luzzi per il saluto all'ex suocera in fin di vita al GF, lei replica: "Vergogna" Beatrice Luzzi è finita di nuovo al centro di una polemica per le sue parole al GF. Al termine della puntata dello scorso giovedì ha salutato l'ex suocera in fin di vita, gesto che in molti hanno giudicato come "di cattivo gusto". Dopo il repost di Taffo che ha scritto "Neanche noi arriviamo a tanto", è intervenuta per replicare.

A cura di Gaia Martino

Sta facendo discutere ancora oggi il saluto di Beatrice Luzzi all'ex suocera al termine della puntata del Grande Fratello di giovedì 26 settembre 2024. L'opinionista del reality, prima di chiudere la diretta, ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter rivolgere un "ultimo saluto" a Laura, la madre di Alessandro Cisilin, suo ex marito, "che ci sta salutando in queste ore, se ne andrà". Le sue parole hanno diviso gli utenti social: in molti hanno reagito con sconcerto, descrivendo il gesto come "imbarazzante" e di "cattivo gusto", essendo l'ex suocera in fin di vita. Il video ripreso dalla diretta del programma è diventato virale ed è stato condiviso anche da Taffo, storica azienda funebre i cui profili sono gestiti da Riccardo Pirrone, noto social media manager. In queste ore Beatrice Luzzi e la sua famiglia sono intervenuti per rispondere alle critiche.

Cosa ha detto Beatrice Luzzi in diretta e il commento di Taffo

"Approfitto di questo momento per salutare la mia ex suocera, ci sta salutando a tutti in queste ore, se ne andrà. E non potendo essere lì con lei per darle l'ultimo saluto, lo faccio da qua. Ciao Laura". Con queste parole Beatrice Luzzi ha rivolto un pensiero all'ex suocera, la madre di Alessandro Cisilin, di nome Laura. Le "condoglianze anticipate", così come le hanno descritte in molti sui social, non sono piaciute agli utenti che le hanno giudicate come "di cattivo gusto". Nelle ultime ore il video, divenuto virale, è stato condiviso anche dalla pagina X di Taffo che ha commentato: "Neanche noi arriviamo a tanto".

Da qui sarebbe nata l'esigenza di Beatrice Luzzi e della sua famiglia di intervenire.

La replica di Beatrice Luzzi e dell'ex marito: "Vergognatevi"

Nelle ultime ore, sia Alessandro Cisilin che Beatrice Luzzi hanno replicato alla pioggia di critiche ricevute. Il giornalista con un commento rilasciato ad un post su Facebook che parlava del saluto dell'opinionista all'ex suocera, ha scritto: "Sono il figlio di Laura, alla vagonata di odiatori-haters senza motivo e alla testata che ha qui sollevato il nonsisaquale "caso" sul saluto discreto di Beatrice a una donna in fin di vita, consiglio di uscire dai social e farsi una vita che altrimenti ne perderete il senso, oltre che il rispetto per le persone". Poche ore fa, anche Beatrice Luzzi ha risposto alle critiche a lei rivolte. L'opinionista su X, al post di Taffo, ha commentato: "Vergognatevi".