Trovato morto Cole Brings Plenty, attore di 1923, spinoff di Yellowstone: era scomparso da una settimana

Cole Brings Plenty, attore di 1923, spinoff di Yellowstone: era scomparso da una settimana

Cole Brings Plenty, l'attore che interpretava Pete Plenty Clouds nella serie spin-off di Yellowstone dal titolo 1923, è stato trovato morto in Kansas una settimana dopo la sua scomparsa. Aveva 27 anni. Plenty era ricercato per un caso di violenza domestica. Secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Johnson, è stato trovato venerdì mattina in una zona boscosa dopo che una persona ha notato un veicolo vuoto nelle vicinanze. "L'indagine è in corso", si legge nella dichiarazione dello sceriffo, aggiungendo che il medico legale e gli investigatori stanno rilevando possibili prove sulla scena del ritrovamento.

Il giovane attore era apparso anche in “Into the Wild Frontier” e “The Tall Tales of Jim Bridger”. Lo zio di Cole Brings Plenty, Mo Brings Plenty, protagonista di Yellowstone, aveva pubblicato diversi appelli su Instagram mentre era in corso la ricerca di suo nipote. Giovedì scorso aveva scritto: “Vogliamo estendere la nostra sincera gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito con il loro tempo, risorse e sostegno ad aiutarci a cercare questa persona scomparsa”.

Mo Brings Plenty con il cast di Yellowstone

Una dichiarazione rilasciata martedì dal dipartimento di polizia di Lawrence afferma che Cole Brings Plenty sarebbe stato coinvolto in un caso di violenza domestica domenica in un appartamento a Lawrence. "Gli agenti hanno risposto alla segnalazione di una donna che gridava aiuto, ma il sospetto è fuggito prima dell'arrivo degli agenti", si legge, "L'indagine ha portato all'identificazione di Brings Plenty e le telecamere stradali lo hanno mostrato mentre lasciava la città subito dopo l'incidente, viaggiando in direzione sud sulla 59 Highway". La nota si concludeva così: "Lo abbiamo identificato come sospettato, abbiamo una probabile causa per il suo arresto e abbiamo emesso un avviso alle agenzie della zona".