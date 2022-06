Torna il sereno tra Andreas Muller e Veronica Peparini, un bacio conferma la ritrovata intesa Non è finita tra Andreas Muller e Veronica Peparini. Sembra rientrata la breve ma dolorosa parentesi vissuta dal ballerino. A confermarlo un post pubblicato per festeggiare il 26esimo compleanno del professionista di Amici.

A cura di Stefania Rocco

La crisi tra Andreas Muller e Veronica Peparini è rientrata. Lo conferma un post pubblicato dal ballerino in occasione del suo 26esimo compleanno. “Tanti auguri a me!”, ha scritto Andreas pubblicando la foto di un bacio con Veronica, “Ti amo Vero, ti amo famiglia, vi amo amici miei, ti amo lavoro, ti odio torta imbarazzante di mia madre…Sono così fiero di me e di quello che sto facendo in questo periodo. Di quello che sono riuscito a costruire nella mia vita fino ad oggi, dalla mia relazione con Vero, al rapporto con la mia famiglia e lavorativamente parlando sono riuscito a fare più di quanto mi aspettassi”.

La crisi con Veronica Peparini

Era stata Veronica la prima a parlare di un momento delicato vissuto da Andreas. Ad aprile, intervistata dal settimanale Nuovo, la coreografa sorella di Giuliano Peparini, aveva raccontato di una parentesi difficile vissuta dal compagno: “Non parlerei di depressione, che è una parola importante, ma di un momento delicato in cui lui non si sente al top”. Aveva quindi smentito la presunta frattura nel loro rapporto:

Nessuna crisi fra noi. Lui mi ha anche ringraziato pubblicamente per la mia pazienza e per il mio essere sempre al suo fianco, ma la gente spesso vuole vedere il negativo anche dove non c’è. Insieme troviamo la forza di superare gli ostacoli.

Andreas Muller: “Soffro di ansia. Depressione? Anche”

Era stato lo stesso Andreas a confermare di stare vivendo un momento particolarmente difficile. Ma lo aveva fatto ringraziando la compagna che lo ha sempre appoggiato: “Veronica è molto di più di quello che vedete 5 minuti in televisione. E sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al mio fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza. Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita […] Se sono depresso? Sì, anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato […] Soffro anche molto d’ansia, ma ho imparato a controllarla. Dei miei amici mi hanno consigliato la psicoterapia, dovrei prenderne atto e provare”.