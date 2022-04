Veronica Peparini: “Andreas Muller vive un momento delicato, tra noi nessuna crisi” L’insegnante di Amici parla del periodo difficile del suo compagno, che ha confessato di vivere un momento di depressione. Quindi ha fatto una precisazione sulla loro relazione: “La gente spesso vuole vedere il negativo anche dove non c’è”.

A cura di Andrea Parrella

Le parole di Andreas Muller avevano preoccupato molto i suoi fan. Il ballerino ed ex vincitore di Amici aveva detto, pochi giorni fa, di vivere un periodo molto difficile della sua vita, che investiva tutti gli aspetti, compreso quello della relazione con Veronica Peparini, sua compagna da diversi anni. Adesso a parlare delle difficoltà di Muller è proprio la prof di Amici, che ha voluto fare delle precisazione pubbliche sulle condizioni di salute del suo compagno e smentire una volta per tutte le illazioni sulla presunta crisi di coppia tra i due.

Le parole di Veronica Peparini sul compagno

"Non parlerei di depressione, che è una parola importante – chiarisce Peparini in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo – ma di un momento delicato in cui lui non si sente al top". Quindi ha aggiunto, sulle parole del suo compagno: "Nessuna crisi fra noi. Lui mi ha anche ringraziato pubblicamente per la mia pazienza e per il mio essere sempre al suo fianco, ma la gente spesso vuole vedere il negativo anche dove non c’è. Insieme troviamo la forza di superare gli ostacoli".

Ansia e depressione, il momento difficile di Andreas Muller

In effetti dalle parole di Andreas Muller traspariva totalmente questo senso di gratitudine per l'appoggio della compagna: "Veronica è molto di più di quello che vedete 5 minuti in televisione. E sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al mio fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza". L'uscita pubblica di Muller era partita da una constatazione: "Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita […] Se sono depresso? Sì, anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato […] Soffro anche molto d’ansia, ma ho imparato a controllarla. Dei miei amici mi hanno consigliato la psicoterapia, dovrei prenderne atto e provare". Per poi toccare anche il tema della sua relazione con Peparini:

