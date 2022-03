Andreas Muller si sfoga: “Sono depresso, sto avendo problemi con tutto anche con Veronica” Andreas spiega che sta affrontando problemi di salute e di aver cercato nella sua compagna un sostegno per affrontare attacchi di ansia e depressione. “Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita”.

A cura di Giulia Turco

Andreas Muller riversa sui social i problemi che lo stanno affliggendo in questi ultimi mesi. È uno sfogo inaspettato quello del ballerino, ex concorrente di Amici, che sui social si è sempre mostrato raggiante sia nel suo lavoro che nella vita privata con Veronica Peparini. Durante una sessione di domande e risposte con i suoi follower, Andreas spiega che sta affrontando problemi di salute, dovuti ad un intervento che ha rimandato a settembre, e di aver cercato nella sua compagna un sostegno per affrontare attacchi di ansia e depressione. "Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita", ha spiegato il ballerino. "Se sono depresso? Sì, anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato".

I problemi di salute

I fan non hanno potuto fare a meno di notare l'assenza del ballerino tra i professionisti del serale di quest'anno. Lui stesso ha confermato di non poterci essere e ha riversato sui social la sua tristezza dovuta a un problema di salute che lo sta abbattendo anche emotivamente. "Penso di avere problemi in tutto ultimamente. Tra questi si aggiunge anche un infortunio che dovevo risolvere con un'operazione da Dicembre 2021, ma non ho intenzione di farlo ancora perché per me sarebbe come morire stare fermo in questo momento", ha spiegato Muller. "Il mio augurio è quello di arrivare se riesco a settembre e sistemare il menisco".

Come vanno le cose con Veronica Peparini

Non solo, a quanto pare Andreas non sta vivendo un momento positivo nemmeno con la sua compagna e coreografa Veronica Peparini che, nonostante tutto è rimasta al suo fianco per sostenerlo sempre. A proposito di amore ha spiegato: "Ci sono anche qui le curve, sempre perché indipendentemente da quello che vedete, immaginate o pensate, siamo umani, quindi non siamo disposti a pagare il pegno di Instagram e mostrarci costantemente felici e pieni di news o ca**ate simili, quella ahimè è solo finzione nella maggior parte dei casi per far parlare di sé". Su Veronica ha speso solo belle parole di riconoscenza: "Veronica è molto di più di quello che vedete 5 minuti in televisione. E sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al mio fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza".