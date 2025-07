Alfonso D’Apice su Alessio di Temptation Island: “Allibito dal suo comportamento, non capisco cosa abbia studiato”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Alfonso D’Apice, ex concorrente di Temptation Island 2025 e Grande Fratello, commenta in un'intervista il comportamento di Alessio, uno dei protagonisti dell'ultima edizione del reality delle tentazioni e fidanzato di Sonia Mattalia. Il napoletano ha preso le distanze dal suo atteggiamento, dichiarando di essere rimasto "allibito" da quanto visto nel corso della prima puntata, andata in onda giovedì 3 luglio.

Il commento di Alfonso D’Apice su Alessio di Temptation Island 2025

Nonostante la sua lontananza dal programma, Alfonso D’Apice segue con attenzione Temptation Island, il reality che lo ha reso celebre. Sebbene molte delle dinamiche delle coppie in gara abbiano suscitato la sua curiosità, è stato soprattutto Alessio a non convincerlo. L’ex protagonista di Grande Fratello ha infatti espresso perplessità su alcune dichiarazioni fatte dal fidanzato durante la trasmissione: "Sì, lo sto seguendo e sono rimasto allibito dal comportamento di Alessio. Ha detto che si è studiato il programma e che questa era l’occasione della sua vita…vorrei capire cosa si è studiato? A Temptation Island regna la verità, quindi non capisco proprio", ha detto in un'intervista a Coming Soon.

Per lui, non ci sarebbe spazio per strategie o preparazioni a tavolino. Nonostante le sue critiche, D’Apice ha avuto parole di apprezzamento per il programma e per il suo conduttore, Filippo Bisciglia, che ha definito "il numero uno".

Il legame con Filippo Bisciglia

Alfonso D’Apice ha anche sottolineato il suo forte legame con Filippo Bisciglia, che per lui non è solo il conduttore del programma, ma anche un amico e un punto di riferimento. "Lui è molto empatico, cerca sempre di aiutarti e farti ragionare. È una persona di cuore. Per me è stato fondamentale sia prima che dopo la mia esperienza", ha raccontato. Secondo lui, il conduttore non è solo il volto del reality, ma un vero e proprio mentore per i partecipanti.