Tom Cruise al compleanno di sir Michael Caine dopo avere disertato gli Oscar L’attore Tom Cruise ricompare in pubblico dopo la scelta di disertare la cerimonia di consegna degli Oscar. La star di Top Gun: Maverick è apparso alla festa organizzata per il 90esimo compleanno di Sir Michael Caine.

A cura di Stefania Rocco

Dopo la decisione di disertare la notte degli Oscar 2023 nonostante le nomination ricevute dal film Top Gun: Maverick, film del quale è protagonista, Tom Cruise è tornato in pubblico in occasione della festa organizzata per il 90esimo compleanno di Sir Michael Caine. A pubblicare le foto del party, organizzato per pochi intimi, è stato David Walliams che ha reso pubbliche le foto attraverso il suo account Instagram. Il 51enne giudice di Britain’s got talent è comparso al fianco di Caine e Cruise nelle foto di rito scattate per il compleanno dell’attore 90enne. Negli scatti, i tre compaiono accanto ad altri colleghi. L’ultima foto dell’album mostra la torta al cioccolato sulla quale erano state disposte le candeline multicolore spente durante i festeggiamenti. Al party erano presenti anche Shakira Caine, moglie di Sir Michael, e Denise Welch di Loose Women. Migliaia i like ottenuti dalle foto condivise da Walliams. Nei commenti, decine di messaggi di auguri da parte di un gran numero di famosi colleghi.

Tom Cruise al compleanno di Sir Michael Caine

Tom Cruise aveva disertato gli Oscar 2023

L’arrivo di Tom Cruise al party organizzato per festeggiare i 90 anni di Sir Michael Caine arriva a pochi giorni dagli Oscar 2023, cerimonia di premiazione che il divo aveva disertato nonostante le nomination ottenute dal film Top Gun: Maverick, compresa quella per il miglior film, riconoscimento andato a Everything Everywhere All at Once. Al film con Cruise è andato l’Oscar per il miglior sonoro.

Le foto scattate al party per il 90esimo compleanno dell’attore.

Perché Tom Cruise non ha partecipato agli Oscar 2023

L’attore non ha reso noti i motivi della sua assenza alla cerimonia di premiazione degli Oscar. È stato il Daily Mail a pubblicare l’indiscrezione secondo la quale Cruise non avrebbe partecipato all’evento più importante per l’industria cinematografica mondiale per evitare un imbarazzante incontro con la ex moglie Nicole Kidman. “Lui non era lì perché c’era lei, non voleva incontrarla”, ha riferito una fonte al tabloid. A sostegno di questa tesi, il Daily Mail ha sottolineato il fatto che da anni i due ex coniugi non partecipano agli stessi eventi mondani.