Steven Spielberg ringrazia Tom Cruise: “Con Top Gun: Maverick hai salvato il cinema” Il regista ha incontrato l’attore che ha diretto due volte in carriera, complimentandosi con lui per l’operazione del sequel che, realizzando grandi incassi, è riuscito a frenare l’emorragia che aveva colpito il sistema cinema durante la pandemia.

A cura di Andrea Parrella

La stima reciproca tra Steven Spielberg e Tom Cruise è cosa nota, ma il regista, uno dei più influenti della storia del cinema, ha voluto ringraziare l'attore che ha diretto per due volte, in Minority Report e ne La Guerra dei mondi, dicendogli chiaramente che è stato capace di salvare il cinema dal tracollo grazie a Top Gun: Maverick. Spielberg ha incontrato Tom Cruise durante l'evento dedicato ai nominati agli Oscar 2023 e, dopo averlo abbracciato, non ha potuto far altro che ringraziarlo per lo sforzo dell'ultima fatica cinematografica di Cruise che, grazie agli enormi incassi registrati, dal punto di vista di Spielberg ha avuto un ruolo cruciale nel tenere in piedi il mondo delle sale cinematografiche: "Hai salvato il culo al cinema", gli ha detto Spielberg.

Parole che hanno generato una reazione piuttosto sorpresa da parte dell'attore, con Spielberg che ha voluto a quel punto ribadire: "Seriamente, Maverick potrebbe aver salvato l'intero settore delle sale cinematografiche". L'incontro tra i due è stato filmato proprio durante la cerimonia, dove i due si sono ritrovati perché entrambi candidati con i rispettivi film.

L'operazione di Top Gun: Maverick ha avuto in effetti un'importanza cruciale per le sorti del sistema cinematografico, perché capace di imporsi e determinare una ripresa delle sale dopo i duri anni di pandemia intensa. Il sequel di Top Gun è stato il primo grande successo ai box office dopo la prolungata chiusura delle strutture, arrivando a incassare ben 1.5 miliardi di dollari in tutto il mondo e che ha preceduto poi l'arrivo in sala di molti film nei mesi successivi, tra cui Avatar, che a sua volta è riuscito ad attirare molto pubblico in sala. Un film, quello con protagonista e produttore Tom Cruise, che oltre a un riconoscimento in termini di incassi, ha ottenuto anche l'approvazione della critica e del pubblico ottenendo recentemente ben sei nomination agli Oscar, tra cui quello come Miglior Film.