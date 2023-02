Tom Cruise a Bari, mistero sul soggiorno in Italia tra Mission Impossible 8 e un nuovo film Soggiorno lampo in Puglia per Tom Cruise. L’attore è atterrato a Bari nella notte tra il 26 e il 27 febbraio, ma sarebbe già ripartito. Massima riservatezza sul suo soggiorno italiano.

In queste ore, Tom Cruise ha soggiornato in Puglia, precisamente a Bari. Secondo quanto riporta Ansa, l'attore sarebbe arrivato nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 febbraio, atterrando con un jet privato presso l'aeroporto di Bari-Palese. Nell'atterraggio, l'attore è stato assistito da una società di aviazione privata. Ma cosa ci faceva in Puglia?

Perché Tom Cruise si trova in Italia

La presenza di Tom Cruise in Puglia è avvolta dal mistero. Totale riservatezza sulle motivazioni che hanno portato la star hollywoodiana a Bari. Tuttavia, secondo alcune ipotesi, il sessantenne avrebbe visitato Bari poi Castel Del Monte e, subito dopo, Matera in Basilicata, per fare un sopralluogo di alcune location valide come set di un film che lo vedrà impegnato prossimamente. Secondo altri, invece, avrebbe girato in aeroporto e sulla costa Adriatica, delle scene che verranno incluse nel film Mission Impossible 8.

La passione dell'attore per l'Italia, non stupisce. Se anche il prossimo film dovesse essere girato in una location situata nel nostro Paese, non sarebbe comunque la prima volta. Alcune scene di Mission Impossible 3, infatti, sono state girate a Roma. Mentre Venezia è stata scelta come cornice per alcune scene del film Mission: Impossible – Dead Reckoning, che arriverà nelle sale in due parti, a luglio 2023 e a giugno 2024.

Tom Cruise e il soggiorno lampo a Bari

BariToday ha aggiunto ulteriori dettagli. Tom Cruise avrebbe soggiornato presso l'Hotel delle Nazioni e, nella mattinata di martedì 28 febbraio, intorno alle 8, avrebbe raggiunto una nave internazionale al largo delle coste pugliesi. Ad accompagnarlo, il suo staff e una chef. Secondo il QuotidianodiPuglia, invece, solo il suo staff avrebbe soggiornato nell'hotel di lusso a Bari, mentre l'attore avrebbe preferito il relax di un resort situato nell'entroterra.