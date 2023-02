Tom Sizemore ha avuto un aneurisma cerebrale, l’attore di Salvate il soldato Ryan in gravi condizioni L’attore Tom Sizemore è stato ricoverato a seguito di un aneurisma cerebrale. L’attore, che interpretava il sergente Michael Horvath nel film Salvate il soldato Ryan, è in gravi condizioni.

A cura di Daniela Seclì

L'attore Tom Sizemore è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles dopo avere avuto un aneurisma cerebrale. La CNN fa sapere che le sue condizioni sono gravi. Il manager, Charles Lago, ha spiegato che al momento la famiglia è in attesa di notizie. Tom Sizemore, 61 anni, si è fatto conoscere interpretando ruoli come quello del sergente Michael Horvath nel film Salvate il soldato Ryan o Jack Scagnetti nel film Assassini nati – Natural Born Killers. Ha all'attivo, oltre che a numerosi film, anche serie tv di successo come Law & Order – Unità vittime speciali e Lucifer.

Tom Sizemore colpito da aneurisma cerebrale

Lo scorso sabato 18 febbraio, Tom Sizemore è stato colpito da un aneurisma cerebrale, che lo ha ridotto in gravi condizioni. Il suo manager, in una nota pubblicata da CNN, ha fatto sapere: "Attualmente le sue condizioni sono critiche. Non ci resta che aspettare e vedere come si evolverà la situazione. La famiglia è stata informata ed è in attesa di aggiornamenti. Non ci sono ulteriori dettagli al momento". L'ennesimo dramma che si abbatte sulla vita dell'attore, già funestata dalla lotta contro la dipendenza dalla droga e da numerose vicende legali.

La carriera di Tom Sizemore

La carriera di Tom Sizemore è cominciata nel 1989, quando ha preso parte al film Blue Steel – Bersaglio mortale. Da allora, ha partecipato a numerose pellicole come Sorvegliato speciale con Sylvester Stallone, Nato il quattro luglio con Tom Cruise, Point Break – Punto di rottura con Keanu Reeves, ma anche Heat – La sfida con Al Pacino e Robert De Niro e, nel 1998, Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg con Tom Hanks. Tra i progetti a cui ha preso parte c'è anche Al di là della vita con Nicolas Cage, Pianeta rosso con Val Kilmer, The Silent Man con Liam Neeson. Nel 2000, ha ricevuto una nomination ai Golden Globe come miglior attore per il suo ruolo nel film "L'occhio gelido del testimone". Inoltre, nel 2007, nella docuserie Shooting Sizemore, ha raccontato come abbia tentato di ricostruirsi una vita dopo essere stato condannato per avere aggredito la sua fidanzata e dopo avere lottato per anni contro la dipendenza da eroina e metanfetamine.