Everything Everywhere All at Once: trama, cast e dove vedere il film premiato agli Oscar 2023 Everything Everywhere All at Once vince l’Oscar 2023 come miglior film. Alla pellicola di Daniel Kwan e Daniel Scheinert sono andate 7 statuette.

A cura di Elisabetta Murina

Everything Everywhere All at Once ha vinto come miglior film durante la 95esima edizione degli Oscar, che si è tenuta il 12 marzo a Los Angeles. Diretto dai "Daniels" (Daniel Kwan e Daniel Scheinert) e con Michelle Yeoh, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, James Hong e Jamie Lee Curtis nel cast. La storia raccontata è quella di Evelyn, un'immigrata cinese proprietaria di una lavanderia a gettoni che trova la chiave per accedere al Multiverso e cui spetta il compito di salvare il mondo esplorando una serie di universi alternativi collegati alle vite che avrebbe potuto condurre. Ecco tutte le informazioni sul film e dove vederlo. Al film dei Daniels sono andate 7 statuine: miglior film, miglior attrice (Michelle Yeoh), migliori registi e migliore sceneggiatura originale (Daniel Kwan e Daniel Schenert), miglior editing, miglior attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis) e miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan)

La trama di Everything Everywhere All at Once: il significato del film premiato agli Oscar

Evelyn. protagonista del film premiato agli Oscar, una immigrata cinese assorbita dalle sue problematiche personali: proprietaria di una lavanderia a gettoni negli USA, è la moglie di un uomo che sembra avere intenzione di separarsi e la madre di una figlia adolescente che non riesce più a comprendere. Durante una giornata densa di difficoltà, uno strano avvenimento riesce a sbloccare la chiave del Multiverso e Evelyn si ritrova improvvisamente a visitare decine di realtà alternative le cui sorti dipendono dalle sue scelte.

Dove vedere Everything Everywhere All At Once in streaming

All'estero, il film sarà disponibile in streaming sulle piattaforme Paramount+ e Showtime, e a seguire su The Roku Channel e Prime Video. In Italia, invece, dopo l'uscita nelle sale a ottobre, il film tornerà al cinema.

Il cast del film con Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis

Al film diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, vincitore di 7 statuine, partecipano Michelle Yeoh (Evelyn Quan Wang), Ke Huy Quan (Waymond Wang), Jamie Lee Curtis (Deirdre Beaubeirdre), Stephanie Hsu (Joy Wang / Jobu Tupaki), James Hong (Gong Gong), Jenny Slate (Debbie), Harry Shum Jr. (Chad), Tallie Medel (Becky Sregor), Biff Wiff (Rick) e Randy Newman (Lavatouille – voce).