Taylor Swift e Travis Kelce volano alle Bahamas nella villa da 15mila dollari a notte con chef e maggiordomi

Vacanze alle Bahamas per Taylor Swift e Travis Kelce, fotografati dal settimanale Chi mentre si regalano qualche giorno di relax all’insegna del lusso. La popstar e il campione di football americano hanno scelto di soggiornare sull’isola di Eleuthera e di alloggiare presso la Rosalita House, una villa che aveva già preso in affitto Kylie Jenner qualche tempo fa, rimanendone conquistata.

Rosalita House, la villa scelta da Taylor Swift e Kelce alle Bahamas

Rosalita House è una villa che si staglia imponente di fronte al mare di Harbour Island. Ha sei camere da letto che possono ospitare fino a 12 persone, una piscina privata, una terrazza, una palestra e una meravigliosa vista sull’oceano. Nel costo di affitto sono compresi i servizi di uno chef insieme al suo assistente, 3 maggiordomi, 3 governanti, 3 addetti alla manutenzione del giardino e della spiaggia e una guardia di sicurezza notturna. A supervisionare affinché tutto proceda secondo previsto è un house manager, incaricato di assicurarsi che non esistano intoppi. Per affittare la villa in questione insieme ai servizi di cui è dotata, Swift e Kelce hanno speso circa 15mila dollari a notte. Non un problema per i due che dispongono di un patrimonio personale di tutto rispetto: quello di Taylor ammonta a circa un miliardo di dollari; Kelce è invece reduce dalla vittoria del suo terzo Super Bowl con i Kansas City Chiefs, squadra cui lo lega un contraro da 14 milioni di dollari all’anno.

L’amore tra Taylor Swift e Travis Kelce

Taylor Swift e Travis Kelce stanno insieme da meno di un anno. Il primo tentativo di conoscenza risale allo scorso luglio quando Kelce ha assistito a una tappa del fortunatissimo Eras Tour di Taylor Swift e, al termine del concerto, ha realizzato un braccialetto dell’amicizia con il suo numero scritto sopra. Sfortunatamente, il dono in questione non è mai arrivato alla diretta interessata che all’epoca era reduce dalla fine della storia d’amore durata 6 anni con l’attore Joe Alwyn e dal breve flirt con Matty Healy, il cantante dei The 1975. Dopo quel primo tentativo di conoscenza, i due sono riusciti a entrare in contatto e hanno cominciato a frequentarsi a settembre 2023.