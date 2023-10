Perché la storia tra Taylor Swift e Travis Kelce manda in tilt la NFL (ma per alcuni è un bluff) L’irruzione di Taylor Swift nella NFL è stato un vero boom: la nota cantante americana ha una relazione con Travis Kelce, uno dei migliori ‘tight end’ della lega, e la sua presenza alle ultime due partite ha mandato in tilt i social e gli ascolti televisivi.

A cura di Vito Lamorte

Cosa c'entra Taylor Swift con la NFL? Perché mi esce la cantante nei video correlati sul football americano? Sono due delle domande che in tanti si stanno facendo da qualche giorno e chi segue meno assiduamente questo sport è normale che non abbia una risposta precisa. Questo, però, negli USA è un vero e proprio tema da qualche ora ormai.

La nota cantante americana ha una relazione con Travis Kelce dei Kansas City Chiefs, due volte vincitore del Super Bowl e uno dei migliori ‘tight end' della lega. La sua presenza allo stadio per le partite è diventata un vero e proprio appuntamento. La scorsa settimana aveva assistito alla partita casalinga contro i Chicago Bears, seduta accanto alla madre del suo ragazzo; e in questo weekend è accaduto lo stesso New York (dove si è presentata con Blake Lively, Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Sabrina Carpenter) per la partita contro i Jets: la sua presenza ha mandato in tilt i social dalla scorsa settimana e ha aumentato gli ascolti televisivi.

Numeri mai visti per la lega.

Leggi anche Allenatore muore a bordo ring mentre la moglie combatte per il titolo: tragedia nel pugilato

A parlare di questo boom è stato Ian Trombetta, vicepresidente senior di Social, Influencer e Content Marketing della NFL alla CBS: "Sapevo che avrebbe sicuramente suscitato scalpore, ma non credo che nessuno di noi si renda conto di quanto lontano e vasto sarebbe andato. Un'altra cosa che è stata un po' sorprendente è che in realtà non ha rallentato. Ha continuato a crescere in questo slancio di conversazione."

La presenza di Swift la scorsa settimana all'Arrowhead Stadium ha aumentato gli ascolti televisivi e i contenuti associati sui canali social hanno stabilito record nella Regular Season per il campionato.

Trombetta ha proseguito così: "Onestamente è stato diverso da qualsiasi cosa abbiamo visto dal punto di vista della Regular Season, nel senso che abbiamo celebrità, influencer e grandi creator che partecipano alle partite ogni singola settimana. E anche se suscita interesse e discussioni online, si tratta di qualcosa che non abbiamo mai visto prima."

La presenza di Taylor Swift ha contribuito ad un enorme aumento delle vendite della maglia numero 87 di Kelce e a un picco nei suoi numeri sui social: il tight end ha ormai superato i 3 milioni di follower su Instagram, guadagnandone 325.000 in una settimana, un aumento maggiore di quello visto dopo aver vinto il Super Bowl dello scorso anno secondo Front Office Sports.

La popstar statunitense ha consegnato la NFL a un pubblico totalmente nuovo e questa situazione, come si intuisce dalle parole riportate dei vertici della lega, non era assolutamente attesa né prevedibile da parte loro. La passione per Taylor Swift è innegabile e lo si capisce dall'esplosione che c'è stata nell'ultima settimana a livello di copertura, sui social e in tv: "È davvero autentico – afferma Trombetta – Puoi dire ai fan di Swift che tengono davvero a lei. Ed è fantastico. E direi la stessa cosa per i nostri fan. Si preoccupano davvero, davvero profondamente del gioco e dei giocatori. Se combini queste due cose insieme, è si traduce in questa esplosione di copertura ed eccitazione. Vedremo dove andrà a finire".

Questo boom ha portato alcuni a porsi delle domande sulla relazione e c'è chi sostiene che sia una gigantesca campagna mediatica con diverse teorie davvero sui generis: alcuni hanno ipotizzato che la relazione tra Swift e Kelce sia un diabolico espediente per rovinare la vita al giocatore e e faccia perdere i Chiefs, altri che usi Travis per arrivare al fratello mentre per alcuni è solo una trovata per ampliare la sua ‘fan base' in vista dell'uscita del film-concerto Taylor Swift: The Eras Tour che sarà proiettato nelle sale cinematografiche di più di cento paesi a partire dal 13 ottobre.

Tutte piuttosto singolari e molto cervellotiche.

Intanto lo sport americano sta vivendo uno dei momenti di esposizione mediatica, a livello mondiale, tra i più importanti della storia recente. Dopo l'arrivo di Leo Messi a Miami, che ha portato VIP di ogni tipo in qualsiasi partita, ora tocca anche alla NFL con Taylor Swift.