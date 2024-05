video suggerito

Steve Buscemi aggredito da uno sconosciuto, l’attore di Broadwalk Empire finisce in ospedale Paura per Steve Buscemi, aggredito all’improvviso e senza motivo mentre era in strada, rimediando una tumefazioni al volto e ad un occhio, ma a quanto pare dalle prime informazioni trapelate, le sue condizioni di salute sarebbero buone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attimi di paura per Steve Buscemi. L'attore, apprezzato per molti suoi ruoli sontuosi come quelli ne Il Grande Lebowski e della serie Boardwalk Empire, solo per citarne alcuni, è stato aggredito per strada in pieno giorno. Stando a quanto riportato da diverse fonti estere, Buscemi si trovava a New York, città di cui è originario, quando sarebbe stato preso a pugni da uno sconosciuto mentre camminava in Kips Bay, noto quartiere di Manhattan. Il tutto, come riferisce il New York Post, sarebbe accaduto senza apparente motivo e per la polizia si è trattato di un attacco improvviso e non provocato. Sembrerebbe l'ennesimo avvenuto nella zona di recente.

L'aggressione tra le strade di Nw York senza un motivo

L’aggressione, stando alle testimonianza di una lavoratrice della zona, è avvenuta poco prima di mezzogiorno. Buscemi stava camminando per strada con una donna, quando la donna l’ha visto cadere all’indietro e poi correre nella direzione opposta.

Steve Buscemi in ospedale

Steve Buscemi, che è stato portato al Bellevue Hospital per ricevere assistenza, ha rimediato una tumefazioni al volto e ad un occhio, ma a quanto pare dalle prime informazioni trapelate, le sue condizioni di salute sarebbero tutto sommato buone e non preoccupanti. L'agente dell'artista ha reso noto attraverso un comunicato che "Steve Buscemi è stato aggredito a Midtown Manhattan, un’altra vittima di un atto di violenza casuale in città. Sta bene e apprezza gli auguri di tutti, anche se è incredibilmente triste per tutti quelli a cui è successo mentre camminavano per le strade di New York".

Per effetto di una assoluta casualità, Buscemi non è la prima star della serie Broadwalk Empire a subire un'aggressione o essere colpito in strada. Mesi fa l'attore e suo collea Michael Stuhlbarg, che ha lavorato appunto con Buscemi nella serie, è stato aggredito e colpito alla nuca da un sasso lo scorso marzo.