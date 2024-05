video suggerito

Si sfila l'agenzia ingaggiata da Chiara Ferragni per risollevare la sua immagine: i motivi Community, l'agenzia trevigiana incaricata da Chiara Ferragni per rappresentarla in questo momento più complicato della sua vita e della carriera, avrebbe interrotto la collaborazione con l'imprenditrice digitale.

A cura di Stefania Rocco

Community, l’agenzia di comunicazione trevigiana incaricata da Chiara Ferragni di rilanciare la sua immagine dopo lo scandalo seguito alla multa ricevuta dall’Antitrust a proposito del noto “caso pandoro”, avrebbe deciso di interrompere la collaborazione con l’imprenditrice digitale. Lo sostiene il Gazzettino che cita fonti vicine alla società fondata da Auro Palomba, attuale Ceo dell’agenzia. I rappresentanti della società non hanno voluto commentare l’indiscrezione.

I motivi: “Chiara Ferragni non ha seguito la strategia d’azione”

Pare che a spingere Community a interrompere la collaborazione sia stata la non aderenza della celebre influencer alla strategia d’azione individuata dall’agenzia per rilanciare la sua immagine. Community farebbe parte della task force individuata da Ferragni e dai suoi collaboratori quando è scoppiato il terremoto mediatico che ha investito la donna. Nemmeno Chiara Ferragni ha commentato l'indiscrezione relativa al presunto addio dell'agenzia di comunicazione.

Chiara Ferragni a Los Angeles con gli amici

Ferragni starebbe utilizzando questo periodo per ricostruire la sua vita dopo lo scandalo pandoro e la decisione di Fedez di interrompere il loro matrimonio. Da qualche giorno l’influencer è volata a Los Angeles (“Dove tutto è iniziato”, ha scritto sui social riferendosi alla parte iniziale della sua carriera vissuta principalmente negli Stati Uniti) insieme agli amici più cari per sottrarsi alla costante attenzione della quale è oggetto. Insieme a lei ci sono Filippo Fiora, Veronica Ferraro e Chiara Biasi, coloro che maggiormente le sono stati vicini in questo periodo complicato. Fedez, invece, è stato filmato qualche ora fa mentre sembra corteggiare Ludovica Di Gresy, esponente dell’alta borghesia milanese incontrata al release party di Capo Plaza.