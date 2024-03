Sean Garinger di 16 anni e Incinta è morto in un incidente: aveva 20 anni Sean Garinger di 16 anni e Incinta, format in America, è morto in un incidente, la madre al The Sun ha annunciato la drammatica notizia: “Schiacciato dal suo ATV, voleva comprare una macchina per raggiungere le figlie”. Il giovane nel programma televisivo ha affrontato con i telespettatori la gravidanza della fidanzata Selena Gutierrez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sean Garinger, noto al pubblico televisivo statunitense per la sua partecipazione a 16 anni e incinta con la fidanzata Selena Gutierreza, è morto all'età di 20 anni. Il giovane ha perso la vita in un drammatico incidente verificatosi mentre era a bordo della sua ATV, modello simile a un quad. La madre ha raccontato al The Sun la dinamica di quanto accaduto lo scorso 28 febbraio 2024.

L'incidente di Sean Garinger

Sean Garinger, il 20enne diventato da poco papà che ha seguito la gravidanza della fidanzata Selena Gutierrez con il programma '16 anni e incinta' negli Stati Uniti, è morto a seguito di un incidente mentre era a bordo del suo ATV. La madre Mary al The Sun ha raccontato che "stava semplicemente sposando il mezzo da un parcheggio ad un altro quando, dopo essersi fermato, si è ribaltato. Il terreno ha ceduto a causa della pioggia e del fango e l'ATV lo ha schiacciato". La donna ha spiegato di aver subito chiesto aiuto ma dopo pochi minuti il figlio aveva già perso la vita. "Mi sono sdraiata accanto a lui fino all'arrivo dell'ambulanza. L'ATV gli ha schiacciato la testa. Una parte enorme del mio cuore è morta con mio figlio mercoledì, era il mio unico figlio" ha concluso. Sean Garinger, stando a quanto si legge, era pronto ad acquistare un veicolo più sicuro per poter raggiungere e incontrare più spesso la fidanzata e la figlia in Colorado.

Il percorso a 16 anni e Incinta con la fidanzata Selena Gutierrez

Sean Garinger e Selena Gutierrez sono stati i protagonisti di 16 anni e incinta in America, nella sesta stagione. Noti per le loro accese discussioni, hanno seguito con il programma la maternità e la nascita della loro bambina. Nonostante un presunto tradimento di cui lui fu accusato, i due hanno dato alla luce anche un'altra bambina. Da circa un anno, però, stando a quanto scrive il DailyMail erano in crisi.