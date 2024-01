Sara Ricci: “Al GF avrei taciuto di più. Lutto di Beatrice Luzzi? Lo spettacolo deve andare avanti” Sara Ricci si racconta in un’intervista a Chi. Ritornerebbe al Grande Fratello perché “”l’ho vissuta come un’occasione persa”, ha rivelato. Sulla reazione dei concorrenti alla morte del padre di Beatrice Luzzi ha aggiunto: “Voglio difenderli, sanno che lo spettacolo deve andare avanti. Il silenzio sarebbe stato finto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Sara Ricci in una lunga intervista al settimanale Chi ha parlato della sua avventura al Grande Fratello. L'ex concorrente, attrice nota per il suo ruolo nella serie Vivere, ha commentato il suo rapporto conflittuale con Beatrice Luzzi, della sua breve esperienza nel reality e di alcuni episodi vissuti sul set.

L'esperienza al Grande Fratello: "Avrei dovuto tacere di più"

Sara Ricci a Chi racconta del suo breve percorso al Grande Fratello, rivelando che, visto il contesto, non poteva "annoiarsi" troppo. Alla domanda "cosa non avrebbe fatto?", ha così risposto: "Avrei taciuto di più. I primi giorni mi trovavo benissimo, riuscivo a dormire, cosa che a casa mia faticavo a fare per problemi di ansia. Mangiavo due volte al giorno, mentre di solito salto il pranzo, facevo sport e non mi pesava dividere il bagno con 20 persone. Mi ero defilata, avevo paura, ma sapevo di dover entrare in gioco. Il pretesto me lo ha dato Beatrice, quando si è augurata che uscissi dalla casa". L'attrice ha continuato, ricordando lo scontro con Beatrice Luzzi: "Pensavo ci fosse rimasta male perché non dormivo più con lei, in Casa me la prendevo comoda, volevo annoiarmi, ma non trovavo il tempo perché c'era sempre qualcosa da fare. Ma dirmi che ero "arida" mi sembrava troppo. Così in puntata mi è venuto in mente che Bea mi aveva sostituita a Vivere quando ho perso mia mamma. Aveva anche giudicato il fatto che fossi tornata subito a lavorare, ma come? Mamma stava male da più di un anno, nessuno mi sostituiva, ho dimostrato di essere professionale. Sapevo che eravamo in un programma, per me era lavoro. Nella vita sono abituata a essere giudicata, qui dovevo replicare".

Sara Ricci ha spiegato che spesso è stata giudicata perché "indipendente": "Non ho voluto avere figli, forse perché ho associato la maternità alla depressione di mia madre, avevo paura di stare male come lei. Forse ho paura di crescere, vado dove mi porta il cuore". Tornerebbe a far parte del reality, ha rivelato, perché "l'ho vissuta come un'occasione persa, come quando stai con una persona e ti lasci ma pensi di non aver detto ancora tutto".

Sara Ricci sulla morte del padre di Beatrice Luzzi

Sara Ricci ha commentato il lutto che ha colpito Beatrice Luzzi. Alla domanda "Cosa avresti consigliato a Beatrice dopo la morte del padre?", l'attrice ha risposto:

Credo che abbia preso questo progetto con molta passione, le piace la parte della cattiva che sta interpretando dal primo giorno. il GF è casa sua, muove le pedine, se tornasse non ci sarebbe nulla di male, glielo auguro.

Ha ricordato di un confronto che ebbero nel quale la Luzzi le raccontò un suo grande rammarico: "C'è una cosa di lei che mi ha commosso. Mi disse che il suo più grande rammarico nella vita è stato quello di non portare a termine molte cose, nel lavoro e nei sentimenti. Mi è dispiaciuto quando ho visto che usciva, era una bella occasione per lei. Non parlo di vittoria, ma di quello che ha dato e ricevuto dal programma. Vincitore? Vittorio" ha continuato. Sui concorrenti che non hanno solidarizzato con il lutto di Beatrice Luzzi si è poi mostrata in disaccordo con le critiche:

Voglio difenderli, prima di tutto perché sono all'interno di un contenitore tv e sanno che lo spettacolo deve andare avanti. Se fossero stati smaliziati, sarebbero rimasti in silenzio per Beatrice ma sarebbe stato un finto silenzio. Alcuni sono stati di cattivo gusto, Bea aveva litigato con alcuni e l'avevano isolata, ma nella casa non c'è nessun branco. Ci sono giovani, coppie, ma ognuno sbaglia e ragiona con la propria testa. Non approvo la cattiveria nei confronti di Giuseppe, Anita, Rosy. Non sono stati attori e non sono stati maturi. I social hanno condannato persone prive di cattiveria e diverse da come appaiono. C'è una distanza tra la percezione interna alla casa e quella esterna.

Il bacio con Calissano e le lacrime per Taricone

Sara Ricci sulla parentesi Vivere, ha ricordato il momento in cui fece un provino con Paolo Calissano, morto nel dicembre 2021: "Quando lo baciai per il provino, siamo andati avanti anche dopo lo stop del regista, tutti hanno capito che c'era feeling. Esteticamente stavamo bene insieme, era splendido, sono stata male quando ho saputo della sua morte. Aveva avuto tutto dalla vita, ma si faceva largo in lui il germe della depressione, una malattia invisibile che conosco bene per via di mia madre". Al Grande Fratello pianse nel ricordare Pietro Taricone, a Chi ha svelato il motivo: "Grecia diceva di sentire delle presenze in casa e io la prendevo in giro. Poi ho pensato a Pietro che era nella prima edizione e che ho conosciuto e mi sono sciolta in un pianto sincero".